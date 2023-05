Der Förderverein Gemeinsam für Altenschwand konnte am vergangenen Wochenende in seiner Mitgliederversammlung Bilanz über ein erfolgreiches Vereinsjahr ziehen. Die Helferinnen und Helfer leisteten über die ganzen Monate hinweg insgesamt 2000 Arbeitsstunden für die Renovierung des alten Altenschwander Schulhauses. Allein im Dezember des letzten Jahres waren die fleißigen Hände bei der Renovierung 388 Arbeitsstunden im Einsatz. Dank dieser Leistung sind die Arbeiten nunmehr soweit fortgeschritten, dass Altenschwand am 21. Juli das Richtfest feiern kann, und am 17. August ein Besichtigungstag alle Interessierten stattfinden soll.

Verein hat inzwischen fast 90 Mitglieder

Im Rückblick auf das zurückliegende Vereinsjahr zeigten sich die beiden Vorsitzenden Christian Kammerer und Thomas Braun überaus zufrieden. 87 Mitglieder gehören dem Förderverein inzwischen an, 67 dieser Mitglieder wohnen in Altenschwand selbst. Bisher wurde für die Mitgliedschaft ein Jahresbeitrag von 15 Euro erhoben. Einstimmig sprachen sich die Anwesenden für die Beibehaltung dieses Jahresbeitrages aus und nicht zu erhöhen.

Weihnachtsmarkt voller Erfolg

Protokollführerin Waltraud Lauber berichtete über die vielfältigen Aktivitäten des Fördervereins, die zusätzlich zum Schulhausumbau stattfanden. So übernahm der Verein im Juni die Bewirtung beim Fest des FC Bergalingen, bei der Hochzeitsfeier von Carina und Andre Lau, ehe am 19. November beim Schmidts Markt mit einem Kuchenverkauf die Vereinskasse aufgefrischt wurde. Ein voller Erfolg für den Förderverein war auch der Weihnachtsmarkt. Schließlich stand am 25. März am Dorfplatz noch das große Fasnachtsfeuer auf dem Programm.

Arbeiten schreiten voran

Im Berichtsjahr hielt das Vorstandsteam insgesamt 14 Sitzungen ab. Ein immer wiederkehrender Tagesordnungspunkt war dabei natürlich das Hauptprojekt „Schulhaus“. So fand am 30. Januar ein Treffen mit Akustikberatern statt, bei dem über die geeigneten Materialien und die Bauweise des neuen Bürgersaales beraten wurde. Aufgabenschwerpunkte sind aktuell vor allem die Steinmetzarbeiten und die Brandschutzmaßnahmen.

Viele unterstützen mit Spenden

Kassierer Bernhard Lauber konnte über eine gute Kassenlage berichten. Zu den erfreulichen Aspekten gehörten, dass zahlreiche Spenden eingingen, und dies nicht nur von Mitgliedern. Diese stockten außerdem vielfach auch ihre Jahresbeiträge auf. Eine gute Einnahmequelle war der Weihnachtsmarkt, der auch in diesem Jahr wieder stattfinden soll.

Landfrauen sorgen für Verpflegung

Architektin Katja Knaus berichtete über den Stand der Umbauarbeiten im Schulhaus, das sie ein Riesenprojekt nannte. Erfreulich sei auch, so die Architektin, dass vielfach die Altenschwander Landfrauen für die Verpflegung der mit dem Umbau Beschäftigen sorgten.

Gemeinderat Peter Kermisch lobte die gute, professionelle Arbeit der Vereinsmitglieder bei den Umbauarbeiten. „Die Gemeinde kann froh sein, einen solchen Verein zu haben“, sagte er und überbrachte auch die Grüße des Bürgermeisters, ehe die Versammlung in gemütlicher Runde beendet wurde.