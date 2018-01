Rheinfelden Musikverein Minseln wächst und gedeiht

Viele Jugendliche spielen engagiert ein Instrument in Minseln. Insgesamt 17 Zöglinge werden für ihren Fleiß ausgezeichnet.

Sehr gut aufgestellt sind die Musiker des Musikvereins Minseln. „Ihr funktioniert, der Musikverein wächst und gedeiht. Für unser Dorf ist es toll, dass wir Euch haben“, lobte Ortsvorsteherin Eveline Klein bei der Hauptversammlung, die ein geselliger Anlass für Freunde und Gönner war. Ehrungen standen im Mittelpunkt. Hier wurde deutlich, dass die Jugend ein pulsierendes Element im Verein ist.

Allein 17 Mädchen und Jungen – von insgesamt 22 Zöglingen – wurden für ihren Fleiß ausgezeichnet. Bei den Aktiven waren es neun Probenbesucher. Vizedirigent Rolf Hässle führte am Samstagabend die etwas dezimierte Truppe an, denn viele waren zu Fasnachtsveranstaltungen unterwegs und Dirigent Eckhart Hanser befand sich auf einer Reise. Als Anerkennung der Geehrten und der beiden Passivmitglieder Paul Renz und Ewald Lützelschwab, die 70. und 61. Geburtstag feierten, wurde der „Gruß an Prag“ gespielt.

Vorsitzender Klaus Hunzinger, der seit einem Jahr an der Spitze des Musikvereins steht, sprach von einem abwechslungsreichen Vereinsjahr mit 69 Zusammenkünften bei „jedem Wind und Wetter“. In seiner Bilanz hob er die Konzertreise nach Köln hervor: „Eine sehr schöne Reise, aber mit gewissen Ausgaben verbunden." Sabine Schütz-Baumgartner merkte an: „Euer Mitwirken im Dorf gehört dazu. Fasnacht ohne Musik wäre nichts“, sagte sie mit Blick auf die fünfte Jahreszeit. Ewald Lützelschwab dankte im Namen der Freien Wähler für das Mitwirken beim Weihnachtsmarkt.

