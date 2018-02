Rheinfelden/Schweiz Architekt plant markanten Turm im Schweizer Rheinfelden

Der bekannte Architekt Max Dudler plant ein zehnstöckiges Gebäude an der Baslerstraße im schweizerischen Rheinfelden. Die Idee steht auf der Facebook-Seite der Anton Giess AG zur Diskussion, bis jetzt fallen die Reaktionen eher negativ aus.

Ein zehnstöckiger Turm direkt hinter dem ehemaligen Altersheim Kloos und der Kapelle? So sieht die Idee aus, die der international bekannte Architekt Max Dudler an der Baslerstraße entworfen hat. Die Anton Giess AG stellt den Vorschlag zur Diskussion. Heftige Reaktionen sind die Folge. Die Anton Giess AG hat mit Max Dudler die Wohnüberbauung an der Kaiserstrasse in direkter Nachbarschaft realisiert. Die 40 Wohnungen und Gewerbeflächen werden derzeit bezogen. „Wenn wir bauen, dann beziehen wir immer die ganze Umgebung mit in die Gestaltung ein. Die Idee des Turms ist entstanden, als wir Mutmaßungen darüber anstellten, wie die Gestaltung des gesamten Areals mit Kreisel, Salmenpark und Kapelle wirkt. Dabei haben wir festgestellt, dass ein markantes Element der Umgebung guttun würde“, erklärt Simon Giess. Auch Architekt Max Dudler glaubt, dass ein solches Bauwerk ein Wahrzeichen von Rheinfelden werden könnte, das zur Identität beiträgt.

Die Anton Giess AG hat die Idee auf ihrer Facebook-Seite zur Diskussion gestellt. Die Reaktionen fallen aber fast durchwegs negativ aus. „Ganz einfach: schrecklich“, heißt es etwa. Oder: „Grauenvoll. Bitte nicht. Dudler muss nicht überall bauen. Zudem ist Rheinfelden nicht Zürich.“