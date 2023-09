Niederhof – Um bis Ende 2024 den neuen Kunstrasenplatz in Betrieb nehmen zu können, hat der SV Niederhof am Sonntag einen großen Spendenmarathon mit vier Traktoren und Mitgliedern des SV Niederhof und vielen Kindern ab 10.30 Uhr gestartet, um zum einen direkt um Spenden zu bitten, aber um vor allem auch für das insgesamt 820.000 Euro, inklusive der Flutlichtanlage und neuer Drainage, verschlingende Projekt zu werben. Allerdings wäre der 50 Jahre alte Rasenplatz auch dringend sanierungsbedürftig gewesen. Das hätte beinahe soviel gekostet, erklärten Jeniffer Eckert und Christian Oeschger, die beiden Vereinsvorsitzenden des SC Niederhof-Binzgen.

Die Summe von 820.000 Euro reduziert sich durch Spenden von 200.000 Euro der Gemeinde Murg, 200.000 Euro Fördergelder vom Deutschen Sportbund und weiteren Fördertöpfen und Eigenleistungen des Vereins, in Höhe von 150.000 Euro, in Form von Erdarbeiten und Rückbau des bestehenden Rasenplatzes. Der Verein muss also noch etwa 200.000 Euro an Spendengeldern selbst aufbringen. Am Rasenplatz des SV Niederhof sorgte der Kuchenverkauf der selbst gebackenen Kuchen an die anwesenden Besucher der drei Ligaspiele vom Sonntag, für Einnahmen in der Spendenkasse.

Der SV Niederhof nimmt mit insgesamt 17 Mannschaften (davon vier Mädchen- und zwei Frauenteams) am Spielbetrieb des Südbadischen Fußballverbandes teil und stellt damit am Hochrhein die meisten Spielerinnen und Spieler. Durch diese hohe Auslastung kam schlussendlich nur der Umbau in einen Kunstrasen für den SV Niederhof infrage. Insgesamt war der Spendenmarathon des SV Niederhof für den neuen Kunstrasenplatz eine gelungene Aktion, bei dem der strahlende Sonnenschein, ein gutes Omen dafür war, dass die Bevölkerung von Niederhof und Umgebung ihre Herzen und ihre Geldbeutel öffnen werden.

Der Verein freut sich über Spenden auf das Konto bei der Sparkasse Hochrhein, IBAN: DE21 6845 2290 0077 0707 61.