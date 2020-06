von Brigitte Chymo

Während in den Nachbargemeinden der Trainingsbetrieb auf den Sportplätzen bereits angelaufen ist, darf in der Gemeinde Murg noch nicht gekickt werden. Bis Ende der Pfingstferien sind die Sportplätze auf alle Fälle noch gesperrt, dann wird die Gemeinde entscheiden, ob unter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygienevorschriften wieder trainiert werden darf. Der SV Niederhof und der SV Hänner nutzen in der Zwischenzeit die Sportplätze ihrer Spielgemeinschaften in Binzgen und Rotzel.

Hohe Hygienestandards

Die hohen Hygienestandards nennt Hauptamtsleiter Werner Vökt als Grund dafür, dass Sportplätze wie auch Hallen bis Ende der Pfingstferien erst einmal noch geschlossen sind. Dem SV Blau-Weiss Murg kam das entgegen. „So konnten wir uns ohne Hektik vorbereiten“, erklärt Christian Kaiser, einer der drei Vorsitzenden des SV Blau-Weiss Murg.

Inzwischen wurde nach Maßgaben des Südbadischen Fußballverbandes ein Hygienekonzept für den Trainingsbetrieb ausgearbeitet und bei der Gemeinde Murg vorgelegt. Da könne auch noch nachjustiert werden, meinte Kaiser und geht davon aus, dass die Gemeinde dann in der kommenden Woche grünes Licht gibt. Anders als beim SV Blau-Weiß Murg haben Aktivmannschaften des SV Niederhof und SV Hänner die Möglichkeit, auf die Sportplätze ihrer Spielgemeinschaften in der Nachbargemeinde auszuweichen.

Die Sportplätze der Gemeinde Murg sind wegen Corona noch geschlossen (im Bild der Sportplatz Breitematt in Murg. Der SV Niederhof und SV Hänner trainieren aber bereits in den Nachbargemeinden. | Bild: Brigitte Chymo

So konnte der SV Niederhof die Entscheidung der Gemeinde Murg akzeptieren, die Sportplätze erst nach Pfingsten freizugeben. „Einige im Verein hat das doch sehr verwundert“, so der stellvertretende Vorsitzende Markus Oeschger zu den Reaktionen beim SV Niederhof.

Beim FC Binzgen trainieren derzeit die drei Aktivmannschaften der Spielgemeinschaft, aber auch die Damen und die C- und B-Juniorinnen des SV Niederhof. Damen und B-Juniorinnen hatten sich während der trainingsfreien Zeit online mit Workouts fit gehalten und freuten sich riesig über das Wiedersehen und das erste gemeinsame Training. Um auch die Jugendmannschaften der SG Murgtal wieder auf den Platz zu bringen, wurde ein Hygienekonzept bei der Gemeinde mit der Bitte bei der Gemeinde eingereicht, die Sportplätze nach den Pfingstferien wieder frei zu geben.

Die Aktiven in Hänner spielen in der SpVgg Andelsbach zusammen mit dem FC Rotzel und hatten letzte Woche ihr erstes Training. Trainiert wurde unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes und versetzt in zwei 10er Gruppen. Da Körperkontakt nicht erlaubt ist, gab es unter anderem einen Technikparcours. Auch die Damenmannschaft absolvierte bereits ein Training in Rotzel. Das entsprechende Hygienekonzept war von der Stadt Laufenburt genehmigt worden.

Patrick Ruch, Co-Trainer der Zweiten Mannschaft der SpVgg Andelsbach, desinfiziert die Bälle nach dem Training. | Bild: SV Hänner

„Wenn die Gemeinde Murg nächste Woche die Sportplätze wieder öffnet, werden wir natürlich in Hänner auch wieder trainieren“, so der Vorsitzende Dominik Moosmann: „Die Damen wären dann wieder in Hänner und die Herren wahrscheinlich wie vor Corona abwechselnd in Hänner und Rotzel.“

Corona-Verordnung Laut Verordnung des Landes Baden-Württemberg ist seit Anfang Juni unter Einhaltung der bekannten Hygiene- und Abstandsregeln ein Training ohne Körperkontakt in einer Gruppengröße von zehn Personen möglich. Das Hygienekonzept sieht unter anderem so aus, dass Umkleidekabinen und Duschen der Sporteinrichtungen nicht benutzt werden dürfen, lediglich die Toiletten. Kontakte außerhalb der Trainingszeiten sind auf ein Mindestmaß zu beschränken. Außerdem müssen Sportgeräte nach dem Gebrauch desinfiziert werden.

Allerdings für einen eingeschränkten Trainingsbetrieb, bei dem jeglicher Körperkontakt zu vermeiden ist. Die Spieler müssen beispielsweise einen Abstand von anderthalb Meter zueinander einhalten und bereits im Trainingsanzug am Platz erscheinen, da weder Umkleide- noch Duschkabinen benutzt werden dürfen. Das Training dauert anstatt 90 nur 60 Minuten, die Spieler sollen sich erst fünf Minuten vor Beginn des Trainings einfinden und den Platz anschließend unverzüglich wieder verlassen.