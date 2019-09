Die 23-jährige Geographie-Studentin Neubauer ist – unter anderem nach einem Auftritt in der Talk-Show von Anne Will – eines der bekanntesten Gesichter von Fridays for Future Deutschland. Murg im Wandel habe für sein 16. Zukunftsgespräch unbedingt auch Vertreter der jungen Klimaschutz-Bewegung aufs Podium holen wollen, sagt Stefan Meier. Schließlich gehe es um „Die Krise des Lebens auf der Erde und mögliche Zukunftsperspektiven“ – also um den Kern dessen, was Fridays for Future seit 2018 durch ­Schulstreiks und Demonstrationen thematisiere.

Das Zukunftsgespräch „Eine scheiternde Zivilisation? Die Krise des Lebens auf der Erde und mögliche Zukunftsperspektiven“ lautet der Titel des 16. Murger Zukunftsgesprächs am 2. Oktober, 19 Uhr, in der Murgtalhalle Murg. Es referieren der Autor und Journalist Fabian Scheidler sowie Aktive der Fridays for Future Bewegung, Moderation Stefan Meier. Zusammen mit der Initiative Murg im Wandel laden zu der Veranstaltung Fairnetzt Hochrhein, Weltlädeli Murg, Repaircafé Bad Säckignen, AWO Bad Säckingen und Stadtoasen Bad Säckingen ein. Anmeldung erbeten unter 07763/8899 oder info@murgimwandel.de.

„Wir haben uns deshalb mit der Bitte um die Benennung von Vertretern für unser Zukunftsgespräch an die Pressestelle von Fridays für Future gewandt“, berichtet Meier. Dort habe man den 16-jährigen Schüler Niclas Kern aus Lörrach und die 14-jährige Schülerin Christina Faber aus Koblenz als Vertreter vermittelt. Möglicherweise kämen aber noch Vertreter von Fridays for Future aus anderen Städten hinzu, so Meier.

Hauptreferent des Abends sei aber der Autor und Journalist Fabian Scheidler (51). Meier über den Referenten: „Fabian Scheidler ist ein Hochkaräter. Er hat wirklich etwas zu sagen – und das in einer brandaktuellen Diskussion.“ 2015 veröffentlichte Scheidler sein Buch „Das Ende der Megamaschine. Geschichte einer scheiternden Zivilisation“. Die Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen setzte Scheidlers Veröffentlichung unter die Top 10 der in jenem Jahr erschienenen Zukunftsliteratur. Ernst Ulrich von Weizsäcker, ebenfalls schon Gast bei den Zukunftsgesprächen und damals Präsident des Club of Rome, urteilte über Scheidlers Buch: „Es hilft dabei, die globale Megamaschine, die unsere Zukunft bedroht, zu durchschauen und zu überwinden.“ 2017 legte Scheidler nach mit „Chaos. Das neue Zeitalter der Revolutionen“.

Der Referent Fabian Scheidler (51) ist Journalist und Autor. 2009 gründete er mit David Goeßmann das unabhängige Fernsehmagazin Kontext TV, welches regelmäßig Sendungen zu Fragen globaler Gerechtigkeit und Ökologie produziert. Im selben Jahr wurde er mit dem Otto-Brenner-Medienpreis für kritischen Journalismus ausgezeichne. 2010 war Scheidler Programmkoordinator des Attac-Bankentribunals in Berlin. 2015 erschien sein Buch „Das Ende der Megamaschine. Geschichte einer scheiternden Zivilisation“. im Promedia Verlag (Wien).

Zunächst werde Scheidler in Murg etwa 45 Minuten lang referieren, dass der Zustand der Welt kein Zufall, sondern das Ergebnis von menschlichem Handeln sei, teilt Murg im Wandel mit. Der Redner werde in seinem Vortrag aufzeigen, warum das heutige System keine Zukunft mehr habe, aber auch Lösungsansätze thematisieren. An den Vortrag schließt sich eine rund 30 Minuten lange Podiumsdiskussion Scheidlers mit den Vertretern der Fridays for Future-Bewegung an.

„Bisher haben wir rund 100 Anmeldungen für den Abend erhalten“, sagt Meier. „Wir machen aber noch fleißig Werbung.“Die Veranstalter rechneten mit rund 300 Besuchern in der Murgtalhalle.