Susanne Schreiber will Bürgermeisterin werden und den „Dreiklang aus Verwaltung, Gemeinderat und Bürger“ moderieren.

Die Bürgermeisterkandidatin Susanne Schreiber möchte im Fall ihrer Wahl das neue Dezernat zusammenführen und die „Kompassnadel in Sachen Bauen“ sein. Dies sagte die Bürgermeisterkandidatin am Montag bei einem Mediengespräch. Ihre Bewerbung sei unabhängig. Sie gehöre keiner Partei an und sei auch nicht die Kandidatin einer bestimmten Fraktion, betonte Susanne Schreiber.

Susanne Schreiber, derzeit Stadtplanungsleiterin in Nürtingen, hatte sich in der vergangenen Woche in der Vorauswahl durchgesetzt, sodass sie nun am kommenden Donnerstag die Möglichkeit hat, sich im Gemeinderat zu präsentieren und sich dort zur Wahl zu stellen – ebenso wie die derzeitige Lörracher Fachbereichsleiterin Stadtplanung, Monika Neuhöfer-Avdic.

Susanne Schreiber geht nach eigenen Angaben als externe Bewerberin „optimistisch“ ins Rennen. Der neue Zuschnitt des Dezernats, das künftig wieder ganz auf Bauaufgaben ausgerichtet ist, sei sehr reizvoll. Schreiber betont, sie bewerbe sich nicht in Lörrach, um hier die Stadtplanung zu leiten. Dies sei schon in Nürtingen ihre Aufgabe. Vielmehr wolle sie Scharnier zwischen den Fachbereichen sein und im „Dreiklang aus Verwaltung, Gemeinderat und Bürger“ moderieren.

Neben diesen inhaltlichen Akzenten, die sie als Bürgermeisterin setzen möchte, beabsichtigt sie mit der Bewerbung auch einen Karrieresprung. Ginge es nur um die Fachbereichsleitung in einer ähnlich großen Stadt, würde sie ihre jetzige Stelle nicht verlassen wollen. Privat habe die Familie den Wunsch, sich zu verändern. Susanne Schreiber ist Mutter von Zwillingen (17 Jahre) und einer jüngeren Tochter (elf Jahre). Ihr Mann ist Lehrer. Die Familie habe den Wunsch, sich zu verändern.

Lörrach passe nicht nur deshalb ins Profil. Auch seien die Aufgaben vergleichbar, denn sowohl Nürtingen als auch Lörrach seien Teil eines Ballungsraums. Wohnen, Verkehr, Gewerbe – das seien Stichworte, die hier wie dort entscheidend seien. Ohne sich auf Details von Lörracher Fragestellungen einzulassen, sagte Susanne Schreiber, bei der Wohnraumfrage müsste die Innenentwicklung und die Aktivierung von Leerstand mehr Gewicht erhalten. Ebenso gehe es darum, über Grundrisse nachzudenken, um den individuellen Bedarf in Frage zu stellen. In Sachen Mobilität sagt sie, allein aus dem Ziel, klimaneutrale Kommune werden zu wollen, ergebe sich eine Verlagerung auf die Schiene, auf den Langsamverkehr und auf E-Mobilität.

Susanne Schreiber

Susanne Schreiber wurde 1974 in Reutlingen geboren, wo sie auch zur Schule ging. Ihr Architekturstudium absolvierte sie in Stuttgart. Nach der Arbeit in einem Architekturbüro und der Elternzeit ging sie 2008 zur Stadt Reutlingen, wo sie 2011 Projektleiterin im Stadtplanungsamt wurde. 2015 wurde sie Amtsleiterin für Stadtplanung und Umweltschutz in Nürtingen an. 2017 bildete sie sich zur Moderatorin in der Stadtentwicklung weiter.