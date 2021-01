von sk

Zu einem Brand einer Friteuse kam es am Montag, 11. Januar, gegen 12.45 Uhr, in der Luttinger Straße in einem Mehrfamilienhaus.

Eine 64-jährige Bewohnerin nahm laut Polizeibericht die Friteuse in ihrer Küche in Betrieb, innerhalb weniger Minuten nach dem Einschalten fing diese Feuer. Ein Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr, welcher ebenfalls das Mehrfamilienhaus bewohnte, wurde durch den Rauchmelder im Flur auf den Brand aufmerksam und löschte diesen mit einem Handfeuerlöscher.

Ein Gebäudeschaden entstand durch den Brand nicht. Ursächlich dürfte ein technischer Defekt des Gerätes sein. Die Feuerwehr Laufenburg und das DRK waren vor Ort – die Luttinger Straße musste aufgrund der Einsatzfahrzeuge kurzzeitig gesperrt werden.