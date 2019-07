Beim bevorstehenden Zeltlager der Jugendfeuerwehren werden am Wochenende (Freitag, 19. Juli bis Sonntag, 21. Juli) 20 Jugendfeuerwehren aus kreisangehörigen Gemeinden erstmals, seit Gründung der Jugendfeuerwehr 1986, in Laufenburg erwartet. Dazu stoßen außerdem noch zwei Gruppen des Jugendrotkreuzes. Wie der Gesamtkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Laufenburg, Markus Rebholz mitteilte, werden insgesamt 358 Gäste auf dem Gelände der Feuerwehr Laufenburg erwartet.

Das Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr findet alle zwei Jahre statt. Die Hauptlast der Organisation liegt beim Ausbilderteam der Jugendfeuerwehr Laufenburg, unterstützt von zahlreichen Kameradinnen und Kameraden beider Einsatzabteilungen. Die Verpflegung hat der örtliche DRK-Ortsverein Laufenburg-Luttingen übernommen. Weitere Unterstützung erhält die Feuerwehr durch die Technischen Betriebe und die Stadtverwaltung sowie den Feuerwehren Murg, Bad Säckingen und Laufenburg/Schweiz, dem THW-Ortsverband und von örtlichen Vereinen.

Das Kreiszeltlager findet für Jugendliche ab 10 beziehungsweise ab 12 Jahren statt, jedoch nicht für die Kindergruppen der einzelnen Jugendfeuerwehren. Die Zelte werden am Freitag ab 15 Uhr in der Nähe vom Feuerwehrhaus Laufenburg auf einer Wiese aufgeschlagen. Nach dem gemeinsamen Abendessen ist um 20 Uhr eine Nachtwanderung durch den Allmendwald geplant. Ab 22 Uhr ist Nachtruhe auf dem Zeltplatz.

Am Samstagmorgen ist bereits um 6.30 Uhr Wecken. Nach Duschzeit und gemeinsamen Frühstück zwischen 7.30 und 9 Uhr, ist die Lagerolympiade mit zwei Strecken (Richtung Burg Hauenstein und Richtung Kraftwerk/Altstadt) der Hauptprogrammpunkt. Abends gibt es eine Disco auf dem Lagerplatz, die bereits um 22 Uhr mit der Nachtruhe auf dem Zeltplatz abgeschlossen sein soll. Auch am Sonntag müssen die Kinder wieder um 6.30 Uhr aus den Federn, beziehungsweise Schlafsäcken. Nach dem Frühstück, findet um 10.30 Uhr ein Lagergottesdienst statt. Nach dem Abbau und Mittagessen erfolgt die Siegerehrung, auf die alle gespannt sind.

Das Kreiszeltlager, das alle zwei Jahre an einem Standort der Feuerwehr im Kreis Waldshut stattfindet, findet in diesem Jahr von Freitag, 19. Juli bis Sonntag, 21. Juli, in Laufenburg statt. Die Leitung haben Kreisjugendleiter Pattrick Grzybek, Fachgebietsleiter Lager & Fahrten Rico Juculano und Leiter der Jugendfeuerwehr Laufenburg, Düzgün Yanmaz.