von sk

Aufgrund der gestiegenen Corona-Infektionslage muss das in der Gemeindehalle Oberlauchringen geplante „Bürgerfest“, das im Anschluss an die Verkehrsübergabe stattfinden sollte, absagen. Das teilt die Gemeindeverwaltung auf ihrer Homepage mit.

Banddurchschnitt unter 2G-Regelung

Die öffentliche Verkehrsübergabe der Ortsumfahrung mit Banddurchschnitt findet nach derzeitigem Stand, wie geplant, am Mittwoch, den 24. November, ab 12 Uhr unter Einhaltung der 2G-Regel auf der Trasse der Ortsumfahrung statt. Da nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen am Friedhof Oberlauchringen vorhanden ist, bittet die Verwaltung darum, zu Fuß oder per Rad zur Veranstaltung zu kommen.