Ungeachtet des schlechten Wetters fand vor Kurzem das Familien-Open-Air in Reckingen statt. Die evangelischen Kirchengemeinden Kadelburg und Klettgau boten zusammen mit dem Verein Natur erleben Küssaberg in diesem Jahr bereits zum zwölften Mal ein buntes Rahmenprogramm für alle Altersgruppen. Wie wenig das Wetter eine Rolle spielte, bewiesen die Besucher und Veranstalter der beliebten Veranstaltung. „Es war wirklich toll, trotz des teilweise starken Regens ist es ungewöhnlich voll gewesen“, resümiert Pfarrerin Andrea Kaiser in einer Pressemitteilung.

Gut vorbereitet mit stabilen Jurten, Schirmen und Open Air-Ponchos trotzten an diesem Wochenende alle Beteiligten dem Wetter. Ein wind- und regensicherer Platz wurde direkt dem Kinderliedermacher Hans Spielmann zugeordnet, der mit seinen jungen Zuhörern lustige und stimmungsvolle Sommerlieder sang und dazu mit der Kinderschar tanzte.

Auch Clown Pat hatte einen überdachten Ort gefunden und sorgte bei allen Altersgruppen für Lacher und Schmunzler. Die schon fast zum Inventar gehörenden Darsteller des Circus Balloni, Pepe und Tommy, rundeten zusammen mit dem Spiel- und Spaß-Angebot der Special Olympics Hochrhein das Nachmittagsprogramm ab.

Links und rechts lockten Köstlichkeiten für den kleinen Hunger oder Durst zwischendurch. Hier ließen sich auch die Besucher von Friedas Garten-Café, das erstmalig in Kombination mit dem Familien-Open-Air angeboten wurde, kulinarisch verwöhnen. Pünktlich um sechs Uhr abends beendete die Dorfkapelle traditionell mit ihren Kreistänzen die Nachmittagsveranstaltung und lud schon mal ein, sich etwas mehr in Bewegung zu setzen für den Hauptact der älteren Generationen.

Udopia – die Udo Lindenberg-Tribute-Band machte ihrem Namen alle Ehre und rockte den Zeltplatz in Reckingen. „Es war mal wieder ein tolles Wochenende“, fasste Dirk Haberstock vom Verein Natur erleben seine Eindrücke zusammen. Die Organisatoren sind sich schon jetzt sicher, dass nach diesen überwundenen Wetter-Kapriolen dem 13. Familien-Open Air im kommenden Jahr nichts im Weg steht.

„Nach dem Open-Air ist vor dem Open-Air: Die Weichen sind bereits gestellt“, verriet Klettgaus evangelischer Pfarrer Thomas O.H. Kaiser abschließend in der Mitteilung. Und er merkte an, dass man sich jetzt schon das erste Wochenende in den Sommerferien 2024 vormerken sollte, mit oder ohne Gummistiefel.