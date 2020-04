von Tina Prause

Seit gut sechs Wochen sind neben den Schulen auch die Kindergärten geschlossen. Die vorgeschriebene Notgruppe hatte die Gemeinde Küssaberg im Kindergarten Kadelburg eingeplant. Plätze dafür wurden allerdings bisher nicht beantragt. Ab 27. April wurden die Vorgaben, wer einen Platz in einer solchen Notgruppe beantragen kann, erweitert. Die Verwaltung und die Erzieherinnen rechnen nun mit den ersten Anträgen.

Wer hat Anspruch auf Notbetreuung? Aktuell gilt die neue Verordnung zur Notbetreuung. Einen Platz beantragen dürfen jetzt zusätzlich auch Eltern unter folgenden Voraussetzungen: Beide Elternteile sind berufstätig und können eine Präsenzpflicht am Arbeitsplatz nachweisen. Der Arbeitgeber bestätigt, dass die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter unabkömmlich ist. Weiter muss sicher sein, dass eine alternative Unterbringung nicht möglich ist. In Küssaberg wird aktuell geplant, dass Gruppen bis zur Hälfte gefüllt werden können. Hierbei helfen die großzügigen Räume der Einrichtungen. Sollten allerdings zu viele Anträge eingehen, haben nach wie vor die Eltern mit systemkritischen Berufen Vorrang.

Dafür soll dann in jedem Kindergarten eine Notgruppe entstehen. Die Kinder können also in ihrem gewohnten Umfeld betreut werden. Die Erzieherinnen der Küssaberger Kinderbetreuungseinrichtungen in Dangstetten, Rheinheim und Kadelburg haben die vergangenen Wochen ohne die Hauptakteure bestmöglich genutzt und sind gut vorbereitet.

In Rheinheim griffen die Erzieherinnen selbst zu Pinsel und Farbe. Das Gerätehaus erstrahlt nun in neuem Glanz und wartet darauf, geöffnet zu werden. | Bild: Tina Prause

Kindergarten Rheinheim: „Wir haben ein gutes Miteinander“, beschreibt die Leiterin der Einrichtung, Nicole Amann, die Stimmung. Nach einer intensiven Grundreinigung im Gebäude haben die Erzieherinnen die Außenanlage auf Vordermann gebracht. Die Gerätehütte wurde abgeschliffen und gestrichen. Das Insektenhotel und der Obst- und Gemüsegarten wurden auf Vordermann gebracht. Besonders freuen dürfte die Kinder das Versetzen der Hütte im hinteren Teil der Außenanlage. Hier wird ein Kletterschiff aufgebaut, dass mit den Einnahmen aus den Kleiderbasaren finanziert wurde.

Kindergarten Kadelburg: Auch hier begann alles mit der intensiven Reinigung aller Räume und Spielzeuge. Ebenfalls mit dabei war das Aufräumen des Speichers, der als Fundus genutzt wird. Hier gefundene alte Schallplatten wurden kurzerhand als Dekoration am Außenzaun der Einrichtung angebracht. Büroarbeiten wurden ebenfalls erledigt und im Außenbereich erhielt das neue Gartenhaus einige praktische Regale. Den mit den Eltern geplanten Anstrich des Spielhauses haben nun die Erzieherinnen übernommen und ein Sonnensegel wurde im Sandspielbereich aufgehängt. „Eigentlich wartet der Kindergarten nur noch auf die Kinder“, resümierte die stellvertretende Leiterin, Sina Vojisavljevic zufrieden die Arbeiten der vergangenen Wochen.

In Dangstetten entstand eine ganz neue Hütte, die die Erzieherinnen zusammen mit Mitarbeitern des Bauhofes aufbauten. | Bild: Tina Prause