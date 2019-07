von Andreas Gerber und Verena Wehrle

Bei Rickenbach auf der Höhne in der Nähe des Golfplatzes ist nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 13 und 14 Uhr ein Segelflugzeug abgestürzt. Der Pilot des Flugzeuges kam dabei ums Leben. Das bestätigte die Polizei. Laut Mitteilung war er die einzige Person an Bord. Der Pilot konnte bislang nicht identifiziert werden. Nähere Hintergründe zur Absturzursache sind noch nicht bekannt.

Rettungskräfte sind im Einsatz an der Absturzstelle auf der Höhne. Im Hintergrund Altenschwand | Bild: SK

Mittlerweile geht die Polizei davon aus, dass der Segelflieger vom nahen Segelflugplatz Hütten startete und zwischen Rickenbach und Altenschwand abstürzte. Derzeit findet beim Flugplatz Hütten polizeiliche Abklärungen hinsichtlich der Identität des toten Piloten statt. Die Polizei erhofft sich in der nächsten Stunde hier genauere Erkenntnisse.

Die Alarmmeldung zum Absturz erreichte die Polizei um 14 Uhr. Die Straße über die Höhe ist gesperrt. | Bild: SK

Die Alarmmeldung sei um 14 Uhr eingegangen, so Polizeisprecher Mathias Albicker. Der Absturz war von zwei Anrufern gemeldet worden. Die Rettungskräfte und die Polizei sind vor Ort. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen (BFU) aus Wiesbaden an der Unglücksstelle dauern an. Nähere Erkenntnisse zur Ursache liegen derzeit noch nicht vor. Die Ortsverbindungsstraße über die Höhne von Rickenbach nach Altenschwand ist gesperrt. Wir berichten weiter aktuell über das Unglück.