von Eva Baumgartner

Mitte März wird sich entscheiden, ob es in Klettgau langfristig eine weiterführende Schule geben wird. Am 13. und 14. März sind die Anmeldetage der Fünftklässler. 40 Anmeldungen, folglich Zweizügigkeit, sind nötig, damit das Kultusministerium die Genehmigung zur Umwandlung der Klettgauer Gemeinschaftsschule zur Realschule erteilt.

Die Neubaupläne sind auf den Bedarf einer Realschule geändert. Beim Altbau sind die Sanierungsarbeiten in vollem Gange. Die Toilettenanlagen im Erdgeschoss wurden von Grund auf neu gestaltet, die Aula und das Treppenhaus wurden in hellen und freundlichen Farben gestrichen und mit einer neuen Beleuchtung ausgestattet, zwei Klassenzimmer für die neuen Fünftklässler sind modernisiert und neu möbliert.

Die Zeit drängt, denn am Tag der offenen Tür, am Samstag, 16. Februar, von 11 bis 14 Uhr, will sich die Schule den Bürgern, den Eltern und den zukünftigen Schülern als kompetente, modern aufgestellte Realschule präsentieren.

Bürgermeister Ozan Topcuogullari als auch Interimsrektorin Constanze Trumpf wollen das als Signal an die Eltern sehen, dass nun wirklich alles getan wird, um den Schulstandort Klettgau zu erhalten. "Wir stehen in den Startlöchern und werden sofort den Neubau in Angriff nehmen, sobald die Genehmigung vorliegt", versichert Bürgermeister Topcuogullari.

Rektorin Trumpf ist recht zuversichtlich, dass die notwendigen Anmeldezahlen zustande kommen: "Ich habe mit den Kollegen an den beiden Grundschulen gesprochen, das Feedback sieht gut aus."

Unter dem Thema "Lernen ist Wandel" wird sich am Tag der offenen Tür die künftige Realschule vorstellen. Das Lehrerkollegium als auch der Bürgermeister werden den Besuchern Rede und Antwort stehen. Die ausgeführten Baumaßnahmen, die umgeänderten Neubaupläne sind zu begutachten, die vielfältigen Schul-AGs stellen sich vor: Kunst, Sport, Tanz, Weinbau, die Schülerfirma, die Schulsanis, Musikband, und anderes mehr, ein Höhepunkt ist der Auftritt des einstigen Kunstradweltmeisters David Schnabel, die Naturwissenschaftsshow "Clever Klettgau" und anderes mehr. Die Schulmensa sorgt für das leibliche Wohl der Besucher.

Anmeldetage: Am 13. und 14. März finden die Anmeldetage statt. 40 Fünftklässler müssen angemeldet werden, damit das Kultusministerium die Umwandlung zur Realschule genehmigt. Kommen diese Anmeldezahlen nicht zustande, wird die Klettgauer Schule abgewickelt. Derzeit besuchen 116 Schüler die GMS Klettgau, sie werden von 14 Pädagogen unterrichtet.