Klettgau Die Gemeinschaftsschule Klettgau richtet den Blick nach vorn

EIn Tag der offenen Tür gibt Einblicke in die Strukturen der Gemeinschaftsschule Klettgau. Die Gemeinde investiert kräftig in einen Erweiterungsbau. Rektorin, Eltern und Schüler zeigen die Vorteile der Schule auf.

Mit rund 140 Schülern ab der fünften Klasse aufwärts zählt die Gemeinschaftsschule (GMS) Klettgau in Erzingen zu den kleineren Ganztagsschulen. Überschaubarkeit hat aber auch ihre Vorteile. „Bei uns ist die Atmosphäre sehr persönlich, wir kümmern uns um jeden, keiner geht verloren und der Umgangston ist ruhig und freundlich“, beschreibt Rektorin Gerda Schilling eine der Stärken der GMS Klettgau. Demnächst können Interessierte die Schule bei einem Tag der offenen Tür kennenlernen und mit den Lehrern ins Gespräch kommen.

17 Vollzeit-Lehrer unterrichten an der 2013 in Betrieb gegangenen Schule, die ihre Zukunft im Visier hat. „Wir haben regelmäßig Zulauf von Schülern und gehen davon aus, dass wir wachsen werden“, so die Rektorin. Die Gemeinde Klettgau steht als Schulträger voll hinter der Gemeinschaftsschule und hat in ihrem Haushalt eine größere Summe für einen Erweiterungsbau ausgewiesen. Mit dem Neubau will die GMS Klettgau ihr Konzept des individuellen Lernens noch besser umsetzen.

Individuelles Lernen heißt, dass jeder Schüler entsprechend seines Leistungsstandes arbeitet und gefördert wird. Einen Teil ihrer Arbeitszeit verbringen die Schüler im Lernatelier, wo jeder einen eigenen Arbeitsplatz hat. Darüber hinaus gibt es Tische mit mehreren Plätzen. Schüler verschiedener Altersstufen können an ihnen gemeinsam lernen, sodass die Älteren die Jüngeren unterstützen können. Ein oder zwei Lehrer sind dabei immer anwesend. Die beiden Elternbeiratsvorsitzenden Annett Schulze und Hubert Behringer sind davon überzeugt, dass die Schüler der GMS Klettgau in ihrer Selbständigkeit gefördert werden, gut auf ihren weiteren Lebensweg vorbereitet werden und dabei ein Miteinander herrscht.

„Die Schüler sind offen, freundlich und zielorientiert, sie übernehmen Verantwortung für sich und andere“, sagt Annett Schulze. Für sie und Hubert Behringer gelingt an der GMS Klettgau der Spagat zwischen Fordern und Fördern. „Es gibt hier keine Verlierer, jeder bekommt eine zweite Chance“, so Behringer. Besonders stolz ist die GMS Klettgau auch auf die gut ausgestattete Sporthalle und die Mensa, in der ein großes Salatbüfett mit Bio-Produkten aus der Region zu den Angeboten gehört.

Tag der offenen Tür

Am Samstag, 24. Februar, von 10 bis 14 Uhr öffnet die Gemeinschaftsschule Klettgau in Erzingen (In der Bütze 17) einschließlich ihrer Mensa und der Sporthalle, ihre Pforten. Die Schulband wird auftreten.