Höchenschwand (pic) Die Schreinerei bietet eine Vielfalt an Produkten aus eigener Herstellung sowie Produkten, die sie von Lieferanten beziehen und dann weiterverarbeiten beziehungsweise montieren. Die Schreinerei bietet Privatkunden und auch Auftraggeber aus dem gewerblichen Bereich wie Hotels und Gaststätten, Schulen, Kindergärten, Kindertagesstätten und Reha-Kliniken Leistungen nach deren Wünschen an. Hier einige Beispiele:

Höchenschwand – Die Schreinerei Huber kann in diesem Jahr auf eine 100-jährige Firmengeschichte zurückblicken. Dieses besondere Jubiläum soll mit der Familie und den Mitarbeitern besonders gefeiert werden. In den vergangenen 100 Jahren wurde von den jeweiligen Firmeninhabern die Tradition des Schreinerhandwerkes hochgehalten. Mit Erweiterungsbauten, einer Photovoltaikanlage, Vergrößerung des Fahrzeugparks und maschinellen Hilfsmitteln wurde die Schreinerei den heutigen Herausforderungen angepasst. Begleitend war über all die Jahre die Bestattung- diese war in früheren Jahren sehr oft bei einer Schreinerei integriert und wird in der Schreinerei Huber bis heute fortgeführt.

Die Firmengeschichte

1881 wurde dem Färbermeister Huber in Unteralpfen ein Sohn geboren. Er erhielt den Namen Friedrich und erlernte nach seiner Schulentlassung bei Zimmermeister Klein in Unteralpfen das Zimmerhandwerk.

Sein Sohn, Alfons Huber, geboren 1911, besuchte nach seiner Schreinerausbildung die Meisterschule für das Schreinerhandwerk und legte 1937 in Freiburg seine Schreinermeisterprüfung ab.

1939 übernahm Alfons Huber den väterlichen Betrieb. Von 1940 bis 1946 war Alfons Huber als Soldat im Felde und in Kriegsgefangenschaft. 1943 heiratete er Anna Schanz aus Höchenschwand. Sie schenkte ihm die Söhne Werner und Lothar. 1949 wurde Alfons Huber zum Bürgermeister seiner Heimatgemeinde gewählt und übte dieses Amt bis 1979 aus. Ebenfalls 1949 wurde Alfons Huber Meister-Beisitzer der Gesellenprüfungskommission der Schreiner-Innung.

2000 übernahm Bernd Huber die Leitung der Schreinerei. Er hatte 1990 die Meisterprüfung im Schreinerhandwerk abgelegt. Mit dem Jüngeren der beiden Söhne von Bernd Huber – Lucas Huber – steht nun die fünfte Generation bereit für die Weiterführung der Schreinerei Huber. Dieser hat mit der abgelegten Meisterprüfung im Jahre 2020 bereits die Voraussetzungen dafür geschaffen.

Das heutige Team

Zum Team der Schreinerei gehören: Der Firmeninhaber Bernd Huber, sein Sohn Lucas, sieben Schreiner, ein Monteur und ein Lehrling. Im Büro arbeiten seine Ehefrau Petra und eine weitere Angestellte.