Wer am Sonntag durch Herrischried spazierte, konnte überall den 300 jungen Menschen in Feuerwehr-Uniformen begegnen. Die Gemeinde Herrischried und die Freiwillige Feuerwehr Herrischried waren in diesem Jahr Ausrichter des landkreisweiten Wettbewerbes aller Jugendwehren „Spiel-Sport-Feuerwehr“.

Geschicklichkeit und Köpfchen gefragt

Dabei ist der Name Programm. An zwölf Stationen konnten sich die jeweils aus sechs Jugendlichen bestehenden Teams in verschiedenen Disziplinen beweisen und Punkte sammeln. Mal ging es um die schnellste Zeit beim Geschicklichkeitsparcours. Ein andermal um das beste Teamgedächtnis, eine einmal gesehene Armatur zusammen zu bauen.

Immer wieder wurde es erfrischend nass, wenn das kostbare und lebens-rettende Element Wasser transportiert werden musste. Dabei sind dem Veranstalter Kreisjugendfeuerwehr vier Säulen besonders wichtig: Kameradschaft, Respekt, Verantwortung und Toleranz.

Alle waren mit Feuereifer bei der Sache. Jugendliche im Alter von zehn bis 18 Jahren von Hohentengen bis Wehr, von Murg bis Höchenschwand wetteiferten um die beste Leistung. Am Ende wurden die besten sechs Gruppen mit einem Pokal geehrt. Eine Nennung erfolgte innerhalb der besten Zehn.

Wettkampf mit Abgeordnetenbesuch

Die Begeisterung schwappte auch auf andere über. Bei so viel ehrenamtlichem Einsatz im ländlichen Raum ließ es sich die Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller (CDU) nicht nehmen, dabei zu sein.

Bei ihrem Besuch kam Sabine Hartmann-Müller (CDU MdL) mit den Vertretern der Gemeinde ins Gespräch. Ihr liege die Stärkung des ländlichen Raumes besonders am Herzen und soviel Einsatzbereitschaft für die Jugend an einem Sonntag begeisterte sie. | Bild: Annka Mickel

Gemeinsam mit dem Bürgermeisterstellvertreter Manfred Krüger (CDU), Pfarrer Stahlberger, Pattric Grzybek, Leiter der Kreisjugend-Feuerwehr und dem Herrischrieder Jugendwart Mike Mutter fuhr sie unter fachkundiger Anleitung von Kommandant Christian Dröse alle Stationen ab und legte hier und da selbst Hand an.

Witzige Herausforderung für Ehrengäste: zweibeinig auf drei Ski eine Wegstrecke zurücklegen (von links): Pattric Grzybek (Kreisjugendwart), Felix Dröse (Sohn von Kommandant Christian Dröse), Herrischrieder Jugendwart Mike Mutter, Bürgermeisterstellvertreter Manfred Krüger, Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller und Pfarrer Stahlberger. | Bild: Annka Mickel

Am Ende hatte ein Team aus der Nachbarschaft die Nase vorn. Die Görwihler Jugendgruppe Strittmatt Engelschwand Team I siegte, vor der Jugendwehr aus Hohentengen und der Jugendgruppe Wehr-Öflingen I.

So sieht echte Freude aus. Das Team I der Görwihler Jugendgruppe Strittmatt-Engelschwand konnte sich am Ende über den Wanderpokal freuen. Rechts im Bild gratulieren der Herrischrieder Kommandant Christian Dröse (weißes Hemd) und Herrischrieder Jugendwart Mike Mutter (mit dem Pokal). | Bild: Annka Mickel

Vorfreude auf Wettkampf im kommenden Jahr

Die Herrischrieder Jugendwehr vollbrachte gemeinsam mit ihrer Einsatzmannschaft an diesem Tag Höchstleistung, indem sie gemeinsam mit Jugendwart Mike Mutter das Ereignis betreute. Für seine hervorragende Jugendarbeit seit Dezember 2018 wurde daher der Jugendwart von Pattric Grzybek, dem Kreisjugendwart Waldshut, mit einer verbandsinternen Ehrennadel gewürdigt.

Für seine gelungene Jugendarbeit wurde der Herrischrieder Jugendwart Mike Mutter (links) vom Kreisjugendwart Pattric Grzybek mit einer Ehrennadel ausgezeichnet. | Bild: Annka Mickel

Bereits im kommenden Jahr wird Herrischried wieder Austragungsort eines besonderen Wettkampfes der Wehren sein. Dann werden erstmals die Kreiswettkämpfe der Einsatzmannschaften und Jugendgruppen ausgetragen.