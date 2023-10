Häusern – Das Ingenieurbüro Rheiner & Villinger, geführt von Bauingenieur Christoph Villinger, hat im Mai 2023 seinen Firmensitz von Birkendorf nach Häusern verlegt und lädt aus diesem Anlass dazu ein, bei einem „Tag der offenen Türe“ am Sonntag, 29. Oktober 2023, von 11 bis 17 Uhr, die neuen Räumlichkeiten in der Klemme 26, zu besichtigen.

Das Team freut sich die Öffentlichkeit willkommen zu heißen und will während des Tages einen Einblick in die Welt des Ingenieurbaus geben.

Der Musikverein Häusern sorgt den ganzen Tag in einem vor dem Gebäude aufgestellten Zelt für das leibliche Wohl. Die Kinder Anna und Jakob Villinger haben für die Besucherkinder einen Mal- und Basteltisch vorbereitet und freuen sich auf rege Beteiligung. Unweit dem Gebäude befinden sich ausgewiesene Parkmöglichkeiten.

Die Firma

Rheiner & Villinger, Bauingenieure, ist ein Planungsbüro, das sich auf dem Gebiet der Tragwerksplanung/Statik im Hochbau spezialisiert hat.

Das Büro plant außerdem auch gesamtheitlich Wohn- und Gewerbebauten. Entwurfs- und Werkplanungen werden von den Bautechnikern/ Bauzeichnern in enger Abstimmung mit den Bauingenieuren ausgeführt. Ausschreibungen diverser Bauleistungen werden erstellt. Außerdem werden auf Wunsch Bauten von der Bauleitung bis zur Fertigstellung betreut.

Gegründet wurde das Büro vor über 30 Jahren von Diplom Ingenieur Werner Rheiner und war in Birkendorf beheimatet. Dieser leitete den Betrieb bis ins Jahr 2014. Bereits im Juli 2010 konnte Christoph Villinger als erster angestellter Ingenieur hinzugewonnen werden.

Im Jahre 2014 wurde mit einer dreijährigen Partnerschaft die Übergabe an Christoph Villinger eingeleitet. Werner Rheiner zog sich 2017 aus dem Geschäft zurück und ging in den Ruhestand. Der Sitz der Firma blieb bis Mai 2023 in Birkendorf. Mittlerweile haben im Betrieb drei Bauingenieure mit Erfolg ihre Abschlussarbeiten geschrieben. Sie konnten alle übernommen werden und sind weiterhin im Büro tätig.

Kontinuierlich werden Bauzeichner ausgebildet, um die Personalstruktur auszubauen. Da sich der Betrieb somit allmählich vergrößert hatte, wurden die Räumlichkeiten zu klein.

Mitte 2022 konnte das Büro Rheiner & Villinger die ersten Baumaßnahmen zur Sanierung des Gebäudes am neuen Standort in Häusern beginnen. Der Umzug erfolgte bis Mai 2023. Nach gut einem halben Jahr sind nun weitestgehend alle Bauarbeiten im Innen- und Außenbereich abgeschlossen und der Firmensitz nach Häusern verlegt.