Nach zwei schweren Jahren kommen wieder deutlich mehr Übernachtungsgäste nach Säckingen. Manche Trends aus der Pandemie blieben: Ferienwohnungen sind ebenso beliebt wie die Wohnmobilstellplätze und Kurztrips mit weniger Übernachtungen.

42.624 Übernachtungsgäste kamen im vergangenen Jahr nach Säckingen – eine Zunahme von fast 50 Prozent zu den mageren Vorjahren 2020 und 2021. Zum Vergleich: Vor der Pandemie kamen im Schnitt rund 50.000 Übernachtungsgäste pro Jahr in die Trompeterstadt.

Zahl der Übernachtungen noch hinter den Vorjahren

Noch weit entfernt von den früheren Zahlen ist hingegen die Gesamtzahl der Übernachtungen: 188.613 Nächte verbrachten die Gäste insgesamt im Ort, nur knapp zehn Prozent mehr als 2021, aber immer noch über 20 Prozent weniger als noch 2019. „Es gibt einen Trend zum Kurzurlaub, den wir auch bei uns spüren“, so die Erklärung von Thomas Ays, Leiter des Kultur- und Tourismusamts.

Jeder zweite Hotelgast steigt im Goldenen Knopf ab

Im Schnitt bleiben Touristen für zwei bis drei Nächte: Ein Bummel durch die historische Innenstadt, ein Spaziergang über die Holzbrücke und natürlich das Fridolinsmünster sind für Besucher die größten Attraktionen. Man übernachtet wieder gerne im Hotel (Zunahme von 50 Prozent), am liebsten im „Goldenen Knopf“. Von den knapp 28.000 Übernachtungsgästen stiegen 2022 insgesamt 15.020 hier ab.

Beherbergung Die Trompeterstadt bietet viele Möglichkeiten, als Gast eine entspannte Nacht zu verbringen. Die Qual der Wahl, für welches Preissegment sich der urlaubende Gast oder der reisende Geschäftsmann entscheidet, liegt natürlich jeweils beim Einzelnen. An Auswahl mangelt es nicht: Elf Hotels gibt es im Stadtgebiet, dazu acht Privatzimmer und 48 Ferienwohnungen. Sein Bett mitbringen muss man für einen der 28 Wohnmobilstellplätze an der Austraße. In die Gästestatistik fließt auch der der Gesundheitssektor der Kurstadt ein. Mit Reha-Klinikum, die Rhein-Jura-Klinik und dem Sigmazentrum.

Seit der Pandemie mag es der Gast aber auch gerne individueller: „Unsere Gäste haben während Corona die Ferienwohnungen für sich entdeckt“, stellt Ays fest. Und auch die Wohnmobilstellplätze sind weiterhin sehr beliebt: Mit einem Anstieg von fast 80 Prozent sei man hier im letzten Jahr auf dem Niveau des Rekordjahres 2015 gewesen – und das, obwohl mittlerweile nur noch 28 statt der einst 40 Stellplätze verfügbar sind. „Das ist bahnbrechend“, so Ays. Insgesamt wurden diese privaten Übernachtungsmöglichkeiten 2022 von 11.520 Gästen (Plus 55 Prozent) genutzt.

Tourismus ist in der Trompeterstadt ein starker Wirtschaftsfaktor

„Wir sind in der Regel nach Todtmoos die zweitstärkste Gemeinde bei den Übernachtungen im Landkreis und wir investieren dafür mehr als andere Gemeinden“, so Thomas Ays. Der Tourismus sei für Säckingen ein starker Wirtschaftsfaktor. Genaue Zahlen zu den Investitionen konnte Ays nicht nennen, dafür sei die Tourismusförderung zu eng mit den verschiedenen Ressorts im Rathaus verflochten.

Attraktive Stadtführungen und Kulturprogramm

Von den Investitionen in ein attraktives Kulturprogramm über die Vermarktung der Stadt mit hochwertigen Broschüren und einem ansprechenden Internetauftritt bis hin zu attraktiver Beschilderung und Instandhaltungsarbeiten arbeite man im Rathaus an vielen Stellen daran, Säckingen für Besucher attraktiv zu machen.

„Die Stadtführungen sind ein großer Aufwand, der sich lohnt“, so Ays. 209 Führungen konnten 2022 stattfinden (2021: 89, 2020: 89, 2019:248). Die klassischen Führungen und die Trompeterauftritte seien beliebt. Eine Investition, die sich ebenfalls lohne, sei die Konus-Gästekarte. Diese bietet Vergünstigungen im Nahverkehr und bei regionalen Einrichtungen – eine klare Empfehlung für die Nachbargemeinden.