Der Weg zum Notar ist beim Immobilienkauf gesetzlich vorgeschrieben. Der Bad Säckinger Kai-Christoph Stadler erklärt seine Aufgaben

Bad Säckingen – Das Traumhaus gefunden, die Verhandlungen abgeschlossen und der Sekt prickelt bereits im Glas – aber wie geht es nun weiter? Welche Steuern werden fällig, wie ändert man den Grundbucheintrag? Wie sieht überhaupt ein rechtssicherer Kaufvertrag aus? Damit hier alles in geregelten Bahnen vor sich geht, hat der Gesetzgeber die Hilfe durch den Notar vorgeschrieben.

Zur Unabhängigkeit verpflichtet

„Wir stehen in der Mitte zwischen Käufer und Verkäufer“, erklärt der Bad Säckinger Notar Kai-Christoph Stadler. Denn im Unterschied zum Rechtsanwalt ist der Notar zur Unabhängigkeit und Unparteilichkeit verpflichtet – egal, wer ihn beauftragt. Die Aufgabe eines Notars ist ganz allgemeinen das Beglaubigen und Beurkunden von Rechtsgeschäften, vom Grundstücksrecht über das Erb- und Familienrecht bis hin zu Gesellschaftsrecht. Für manche Rechtsgeschäfte kommt man nicht am Notar vorbei – und das ist auch gut so, erklärt Kai-Christoph Stadler.

„Der Notar bringt die Vereinbarung zwischen Käufer und Verkäufer in eine rechtssichere Form. Wir machen die komplette rechtliche Betreuung des Vertrags und ‚übersetzen’ die Einigung in einen juristischen Text“, erklärt Stadler. Dafür erfasst der Notar die bereits getroffene Vereinbarung und berät im Gespräch die Beteiligten, was diese Vereinbarungen konkret für sie bedeuten. Damit werde ein Ausgleich geschaffen, etwa zwischen dem unerfahrenen Erstkäufer und dem erfahrenen Bauträger. Ob man privat kauft oder über einen Makler macht dabei für den Notar kaum einen Unterschied: „Der Makler gibt aber gezielte Informationen weiter und betreut den Käufer auch auf der praktischen Ebene.“ Für den Käufer kommt in diesem Fall allerdings die Maklerprovision noch zu den Nebenkosten hinzu.

Änderung des Grundbucheintrags

Im nächsten Schritt kümmert sich der Notar um die Änderung des Grundbucheintrags beim Amtsgericht. In diesem Register sind die Grundstücke und die bestehenden Eigentumsverhältnisse erfasst. Hier stehen auch die damit verbunden Rechte und Belastung – also ob eine Grundschuld oder Hypothek besteht, ob ein Wohnrecht eingetragen ist oder ein Vorkaufsrecht besteht. Kommt von dieser Seite grünes Licht für den Verkauf erfolgt noch die Meldung ans Finanzamt für die Grunderwerbssteuer. Diese liegt in Baden-Württemberg einheitlich bei fünf Prozent des Kaufwerts. Damit liegt Baden-Württemberg im Mittelfeld zwischen Bayern und Sachsen mit 3,5 Prozent und Nordrhein-Westfalen mit 6,5 Prozent.

Die Grunderwerbssteuer ist eine wichtige Einnahmequelle für das Land und macht rund fünf Prozent der Steuereinnahmen aus. All diese Schritte erfolgen noch vor dem Bezahlen und der Schlüsselübergabe. „Ein paar Wochen sollte man dafür schon einkalkulieren“, so Stadler. Die Kosten für den Notar sind transparent und in einer Tabelle einsehbar. Es gilt ein bundeseinheitlicher Gebührensatz. „Diese Gebühren sind nicht verhandelbar, nicht mal für Kollegen und Freunde gibt es da eine Ausnahme,“ erklärt Stadler. Sie sind abhängig vom Vertragsumfang – etwa ob der Notar noch Genehmigungen einholen oder eine alte Grundschuld ablöst werden muss – und vom Kaufpreis der Immobilie.

Käufer zahlt Notarkosten

Um sich einen ersten Überblick zu verschaffen, empfiehlt Kai-Christoph Stadler einen Notarkostenrechner im Internet. Wer es ganz genau wissen will konsultiert das Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG). Durchschnittlich sei mit rund ein bis eineinhalb Prozent der Kaufsumme als Notarkosten zu rechnen. „In den allermeisten Fällen übernimmt der Käufer die Notarkosten und der Verkäufer die eventuelle Schuldenlöschung“, erklärt Kai-Christoph Stadler. Ein kleiner Bonus: Die Kosten des Käufer können als Anschaffungskosten von der Steuer abgesetzt werden.

