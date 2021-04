von Werner Probst

Der Wallbacher Ortsvorsteher Fred Thelen wird heute 75 Jahre alt. Mit zahllosen Auszeichnungen wurden die vielfältigen ehrenamtlichen Leistungen von Fred Thelen gewürdigt. So erhielt er bereits 2003 die Medaille des Landkreises Waldshut in Silber, 2009 das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland und vor sieben Jahren das Ehrenzeichen des Deutschen Roten Kreuzes. In mehreren rumänischen Städten wurde er zum Ehrenbürger ernannt.

Noch immer ist der Jubilar voller Tatentrang – vor llem in Bezug auf seinen Ortsteil. So bemüht er sich mit großem Eifer um den Bahnhalt in Wallbach und eine Verbesserung des Wanderweges von Wallbach nach Brennet.

Fred Thelen ist seit 2009 Ortsvorsteher von Wallbach und war zuvor schon zehn Jahre stellvertretender Ortsvorsteher. Seine politische Karriere begann er als Kandidat der Freien Wähler im Wallbacher Ortschaftsrat. Seit 1989 gehört er dem Gremium an, ist seit 2004 im Stadtrat der Stadt Bad Säckingen als Fraktionssprecher der Freien Wähler tätig und gehört seit 2014 dem Waldshuter Kreistag an.

Für Fred Thelen ist das Leben im Stadtteil Wallbach fast schon eine Herzensangelegenheit. Stolz ist er, dass in seiner Amtszeit als Ortsvorsteher der Anbau an die Flößerhalle realisiert wurde, der Brunnenplatz am Rhein zu einem touristischen Ausflugs- und Ruheplatz einlädt und der Verkehrsübungsplatz für Schüler geschaffen werden konnte. Dass in Wallbach das Vereinsleben gut funktioniert, ist für ihn eine besondere Erwähnung wert.

Fred Thelen wird heute 75. Bild: pro

Fred Thelen kam in Bad Neuenahr auf die Welt. Er besuchte die Volksschule und machte anschließend eine Lehre als Einzelhandelskaufmann. Noch ein Jahr blieb er in seinem erlernten Beruf, ehe er bei der Bundespolizei tätig wurde. Während fünf Jahren war er an der Grenze zur DDR tätig, ehe er dann bis 1979 an der niederländischen Grenze Dienst machte. 1979 kam er nach Bad Säckingen und war anschließend ein Jahr als Sicherheitsbeamter in Kabul in Afghanistan. In Bad Säckingen ging er 1990 aus gesundheitlichen Gründen als Polizeihauptmeister in Ruhestand. In der Folgezeit, bis zum Jahre 2015, war er dann als Freier Journalist für mehrere Zeitungen tätig.

Einen hohen Stellenwert haben bei Fred Thelen seine ehrenamtlichen Tätigkeiten. So war er beim DRK-Kreisverband Säckingen mit von der Partie, als 1990 der erste Hilfstransport in die Ukraine gestartet wurde. 1993 war er als LKW-Fahrer bei einem Hilfstransport nach Albanien dabei. 1994 war er Gründungsmitglied der DRK-Auslandhilfe. Beim Hilfsprojekt Rumänien, wohin über 80 Fahrten stattfanden, war sein Einsatz stets gefragt. Über 900 Tonnen Hilfsgüter im Gesamtwert von über 1,5 Millionen Euro kamen so nach Rumänien. Der Kreis ehrenamtlicher Tätigkeiten schließt sich mit Aufsichtsrat der Stadtwerke, der Tourismus GmbH, der Campus GmbH, Reha Klinikum, Feuerwehrausschuss und Kindergartenkommission.

Seit 1982 wohnt Fred Thelen in seinem Eigenheim in Wallbach. 2003 heiratete er seine Frau Evelin. Gerne erinnert er sich an die vielfachen Urlaubsaufenthalte in asiatischen Ländern. Von seinem einjährigen Aufenthalt in Afghanistan hielt er auch in einem Buch seine Erlebnisse fest.

Die große Geburtstagsfeier wird heute coronabedingt ausfallen. Im Garten hinter dem Haus werden die Gratulanten aus dem In- und Ausland gratulieren können und sich den guten Wünschen seiner Frau, den drei Kindern, den fünf Enkelkindern und dem Urenkel anschließen.