von Werner Probst

Gerhard Mohr, Bauverein 13, wird am heutigen Samstag 80 Jahre alt. Der Jubilar ist noch so rüstig, dass er bei seinem langjährigen Arbeitgeber, dem Gebäudereinigungsunternehmen Huber in Wallbach, immer noch täglich mit von der Partie ist.

Gute Seele der Firma

In Ludwigshafen am Rhein stand die Wiege von Gerhard Mohr. Nach dem Besuch der Volksschule machte er eine Lehre als Heizungs- und Sanitärmonteur und blieb auch danach dem Betrieb bis 1970 treu. In Berlin fand dann Gerhard Mohr eine Anstellung und war dann vielfach auf Montagen unterwegs. Im Gasthaus „Adler“ in Harpolingen feierte er seinen 40. Geburtstag. Das war der Anlass, dass er weiter in Bad Säckingen blieb und dann bei der Gebäudereinigung Huber sein Können unter Beweis stellen konnte. „Er ist die gute Seele der Firma“, sagte eine Mitarbeiterin und der Jubilar meinte dazu, dass er sehr froh sei, noch sein Können in der Firma einbringen zu können.

Treuer Fan von FC Kaiserslautern

1991 heiratete Gerhard Mohr seine Frau Hannelore. Gerne denkt er an die Urlaubsaufenthalte in Spanien zurück. Vor drei Jahren starb seine Frau. Zu seinen großen Freuden zählt der Fußballclub FC Kaiserslautern. Hier ist er schon viele Jahre Mitglied. Auch der Abstieg in die dritte Liga konnte seine Vereinstreue nicht schmälern. Ganz besonders freut er sich, dass bereits der jüngste Enkel Mitglied des FCK ist.