Bad Säckingen Public Viewing: Huber-Arena in Bad Säckingen zeigt WM-Spiele mit deutscher und Schweizer Beteiligung

Bei der Fußball-WM wird es auch in Bad Säckingen ein Public-Viewing geben: In der Huber-Arena werden alle Spiele mit deutscher oder Schweizer Beteiligung live übertragen. Sollte die Schweizer Nationalmannschaft im Achtelfinale auf Deutschland treffen, will der Sender RTL live aus der Trompeterstadt berichten.

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Sollten die beiden Nationalmannschaften aus der Schweiz und Deutschland während der Fußball-Weltmeisterschaft im Achtelfinale aufeinandertreffen, ist RTL live beim Public Viewing der Huber-Arena im Schlosspark mit dabei. Der Hintergrund, dass die Huber-Arena des Gebäudereinigungsunternehmens von Elmar Huber während der WM alle Spiele mit deutscher und Schweizer Beteiligung in einem Public Viewing im Bad Säckinger Schlosspark zeigt, hat den Sender aufmerksam werden lassen.

Am Donnerstag, 14. Juni, startet die Fußball-WM in Russland. Doch die die Fans der Deutschen Nationalmannschaft werden sich noch drei Tage gedulden müssen. Am Sonntag, 17. Juni, um 17 Uhr ist Anpfiff des ersten Deutschlandspiels gegen Mexiko. Im Spiel danach, um 20 Uhr, tritt die Schweizer Nationalmannschaft gegen Brasilien an. Neben vielen Sponsoren tritt das SÜDKURIER Medienhaus als Medienpartner an.

Zu sehen sind die Spiele auf einer 16,5 Quadratmeter großen LED-Leinwand. So ist auch bei strahlendem Sonnenschein garantiert, dass die Zuschauer keinen Spielzug verpassen. Neben der Gemeinde Murg und der Stadt Waldshut ist Bad Säckingen der einzige Ort am Hochrhein, in der ein Public Viewing in dieser Größenordnung gezeigt wird. Gemeinsam mit der Stadt Bad Säckingen hat der Unternehmer das Public Viewing auf die Beine gestellt. Bis zu 1000 Zuschauer finden einen Platz im Schlosspark. Eine Stunde vor Anpfiff werden die Zuschauer unter Kontrolle von Sicherheitspersonal in den Schlosspark eingelassen.

„Sicherheit ist ganz wichtig“, sagt Huber. Deshalb dürfen von außen keine Flaschen mitgebracht werden und auch im Schlosspark selbst werden die Getränke nur in Plastikbechern ausgegeben. „Glas ist nicht erlaubt“, so Huber weiter. An den Spieltagen, an denen Deutschland und die Schweiz spielen und deshalb zwei Spiele gezeigt werden, müssen die Zuschauer nur einmal Eintritt bezahlen. Gleichzeitig findet in den Halbzeitpausen ein Gewinnspiel statt. Zu gewinnen gibt es einen original WM-Ball. Karten für den Eintritt in den Schlosspark zu den einzelnen Spielen gibt es jeweils nur an der Abendkasse.