Wer in Deutschland zu schnell fährt, kommt im Vergleich zur Schweiz billig davon. Die folgenden Bußen gelten für Pkw sowohl in der 30er- als auch in der 50er-Zone innerorts – allerdings nur wenn der Fahrer ein unbeschriebenes Blatt ist, also keine Voreintragungen hat, erklärt uns Stefanie Sciarrino vom Bad Säckinger Rechtsamt. Denn für Widerholungstäter wird es teurer. Für Lkw gibt es zudem eine andere Bußgeldtabelle.

Eine Tempoüberschreitung bis 10 km/h kostet 15 Euro

zwischen 11 und 15 km/h kostet es 25 Euro

zwischen 16 und 20 km/h kostet es 35 Euro

zwischen 21 und 25 km/h kostet es 80 Euro, zuzüglich einem Punkt in Flensburg

zwischen 26 und 30 km/h kostet es 100 Euro, plus ein Punkt

zwischen 31 und 40 km/h kostet es 160 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot

zwischen 42 und 50 km/h kostet es 200 Euro, zwei Punkte, ein Monat Fahrverbot

zwischen 52 und 60 km/h kostet es 280 Euro, zwei Punkte, zwei Monate Fahrverbot

zwischen 61 und 70 km/h kostet es 480 Euro, zwei Punkte, drei Monate Fahrverbot

über 70 km/h, 680 Euro, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot.