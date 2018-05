vor 6 Stunden Marion Rank Wallbach Bad Säckinger Beitrag zum IBA-Projekt "Rheinliebe" überzeugt

Gemeinden auf deutscher, schweizerischer und französischer Seite des Rheins beteiligen sich am Umgestaltungs-Projekt der IBA Basel. Bei der Vorstellung des Projektes in Rheinfelden kamen auch die Ideen aus Wallbach gut an.