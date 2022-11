Viele verbinden mit der ZDF-Sendung "Wetten, dass...?" ein Stück Kindheit. Nach dem Start 1981 wurde sie vor allem Dank Moderator Thomas Gottschalk zur „größten Fernsehshow Europas“. Ein Rückblick in Bildern.

Bild: DANIEL KARMANN

Die beiden Urgesteine der Show unter sich: Frank Elstner (links), der Erfinder von „Wetten, dass ...“ ist in der Jubiläumsshow zu Gast und unterhält sich mit Moderator Thomas Gottschalk. (Bild vom 6. November 2021 in Nürnberg)

Bild: Katja Lenz

Harald Schmidt (links) entblößt bei „Wetten, dass... ?“ neben Gastgeber Gottschalk seine behaarte Brust, nachdem er im hautengen Rennanzug durch den Saal gekurvt war. (Bild vom 28. März 1998 aus Frankfurt)

Bild: Jochen Lübke

Die Megastars zeigten sich manchmal auch von einer ganz besonderen Seite: Der Sänger Robbie Williams (links) und Moderator Thomas Gottschalk küssen Co-Moderatorin Michelle Hunziker. (Bild vom 7. November 2009 in Braunschweig)

Bild: Michael Urban

Die italienische Schauspielerin Sophia Loren scherzt mit Thomas Gottschalk während der 150. Sendung der Fernsehshow „Wetten, dass..?“. (Bild vom 2. Oktober 2004 in Berlin)

Bild: DANIEL KARMANN

Diese Bühne schlägt keiner aus: Helene Fischer tritt in der großen Jubiläumsshow „Wetten, dass..?“ auf. (Bild vom 06. November 2021 in Nürnberg).

Bild: Oliver Berg

Der Wettkandidat Samuel Koch (Mitte) spricht vor seiner Wette mit Thomas Gottschalk (links) und Michelle Hunziker. (Bild vom 4. Dezember 2010 in Köln)

Bild: Oliver Berg

Wettkandidat Samuel Koch springt im ersten Versuch erfolgreich über einen fahrenden Pkw. Bei einem weiteren Sprung zog sich der 23-Jährige schwere Verletzungen zu. Die Live-Übertragung wurde abgebrochen. Das Unglück war eine Zäsur für die Sendung.

Bild: Ursula Düren

Der Moderator Markus Lanz ging wohl eher als Irrtum in die Geschichte der Sendung ein. Das Publikum wurde mit ihm als Gottschalk-Nachfolger nicht warm, sodass die Sendung eingestellt wurde.

Bild: DANIEL KARMANN

Thomas Gottschalk freut sich nach dem Ende der Jubiläumsshow „Wetten, dass..?“ mit seiner Partnerin Karina Mross. Er war der umjubelte Star nach dem erfolgreichen Comeback der Show 2021 in Nürnberg.

Bild: DANIEL KARMANN

Thomas Gottschalk sitzt zu Beginn der Jubiläumsshow „Wetten, dass..?“ auf dem berühmten Sofa der ZDF-Show. (Bild vom 6. November 2021 aus Nürnberg).

Bild: Achim Scheidemann

Popstar Michael Jackson (links) steht nach seinem Auftritt neben Moderator Thomas Gottschalk in der Sendung „Wetten, dass..?“ auf der Bühne. (Bild vom 4. November 1995 in Frankfurt)

Bild: Rolf Haid

Thomas Gottschalk steht im Anzug und als Frau verkleidet in der ZDF- Unterhaltungsshow auf der Bühne. (Bild vom 31. März 2007 in Freiburg)

Bild: Bernd Weissbrod

Das war eine Blamage auf offener Bühne: Thomas Gottschalk reicht seinem Wettkandidaten, dem damaligen Chefredakteur des Satiremagazins “Titanic„, Bernd Fritz, während der ZDF-Show “Wetten dass...?„ einen Buntstift. Dieser enthüllt nach seiner Wette, bei der er die Farbe von Buntstiften am Geschmack erkannt haben will, dass er unter der Brille durchgeguckt habe. (Bild vom 8. November 1986 in Stuttgart)

Bild: Martin Schutt

Thomas Gottschalk (rechts) singt begeistert mit, als Paul McCartney in der ZDF-Show sein Können unter Beweis stellt. Auch McCartneys damalige Verlobte, das Model Heather Mills (Mitte) klatscht mit. (Bild vom 16. Dezember 2001 in Dresden)