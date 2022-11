Kommt er doch zu Gottschalk oder hat ein Kanzler Besseres zu tun? Seit bekannt ist, dass Bundeskanzler Olaf Scholz an diesem Samstag in der Messe Friedrichshafen beim SPD-Landesparteitag zu Gast ist, wird wild darüber spekuliert, ob der Bundeskanzler nicht doch noch am Abend als Überraschungsgast auf Gottschalks Couch bei „Wetten dass?“ gleich nebenan in der Messehalle Platz nimmt. Aber mehr als Spekulationen sind es wohl nicht.

SPD-Landeschef glaubt nicht an Scholz bei Gottschalk

„Der Kanzler kommt nach Friedrichshafen, weil wir ihn schon vor Monaten eingeladen haben, wir verstehen die Zusage als ein Signal der Wertschätzung für die SPD in Baden-Württemberg“, sagt Andreas Stoch, SPD-Landesvorsitzender, der sich sehr über den Kanzlerbesuch freut.

Auch Stoch weiß nichts von einem geplanten Besuch bei Gottschalk, zweifelt aber eher. „Es stellt sich halt die Frage, ob das ein Format ist, in dem er als Kanzler auftreten kann“, sagt der SPD-Chef. Der erste deutsche Regierungschef in der TV-Show wäre er freilich nicht – Gerhard Schröder saß bereits 1999 bei Gottschalk auf dem Sofa.

Die Hintergründe der Besuche bei ZF in Friedrichshafen und beim VfB Friedrichshafen aber seien klar: Bei ZF als wichtiges Unternehmen im Transformationsprozess, bei den Sportlern als Unterstützung und Anerkennung für das Ehrenamt.

ZDF sagt: Wir wären selbst überrascht

Auch beim ZDF-Landesbüro in Stuttgart war am Freitag nichts über einen Abstecher des Kanzlers in die Unterhaltungsshow bekannt. „Wenn es als Überraschung geplant ist, dann ist es eine Überraschung“, hieß es dort.

Und eine ganz andere Frage wäre, welchen Beitrag Olaf Scholz, der für seine sparsame und eher humorfreie Art der Kommunikation bekannt ist, bei einer Unterhaltungsshow leisten könnte. „Wetten, dass der Kanzler zu Gottschalk geht?“ Wer darauf setzt, hätte zumindest Stand Freitag nicht allzu viel zu gewinnen.