Das Jubiläumsjahr von Villingen-Schwenningen taucht aus der Sommerpause auf. Am Samstag, 10. September, ballen sich die Ereignisse. Gleich zwei Events stehen an diesem Tag im Kalender: Nehmen sich beide Termine gegenseitig Gäste und Mitwirkende weg?

In der Villinger Innenstadt gibt es ein buntes Stadtfest, das Festiviel genannt wird. Die Grundidee für das Ereignis gab es schon 2019 nach Abschluss der 20 Jahre dauernden Sanierung der Innenstadt. Mit Corona ab März 2020 waren solche Pläne aber nicht umsetzbar.

Der bestens ausgeschilderte Sportpfad führt auch am Landeplatz des Rettungshubschraubers (links) vorbei. | Bild: Trippl, Norbert

Und: Weil ein Festiviel allein offenbar nicht genug war, gibt es fast zeitgleich noch den so genannten Heimatheimatlauf im Oberzentrum. Die Parallelität der Ereignisse sieht so aus: Festiviel-Beginn ist um 10 Uhr in der Stadtmitte, Heimatheimatlauf-Start ist um 11 Uhr.

Weshalb diese Doppelung der Ereignisse? Verwaltungssprecherin Oxana Zapf meint, dass sich die Veranstaltungen deutlich unterscheiden: Eine gegenseitige Beeinträchtigung der schönen Termine wird zurückgewiesen. Jedoch: Im Internet ist die Starterliste für den Heimatheimatlauf ersichtlich. Keine 30 Starter sind bislang angemeldet.

Jetzt anmelden und mitlaufen Wer mitmachen möchte beim Lauf-Ereignis, muss mit acht Euro Startgebühr für Erwachsene rechnen. Als Veranstalter genannt wird das VS-Sportamt. Und wer sich für den geplanten Hauptlauf, den Kinderlauf oder den Hobbylauf zwischen Villingen und Schwenningen anmelden möchte, der kann dies hier tun: https://my.raceresult.com/192586/

Der Sporttermin soll zwischen Villingen und Schwenningen stattfinden. Die AOK hat hier zu Pandemiebeginn einen Sportpfad anlegen lassen. Das wollen die Initiatoren nun würdigen. Mit 30 Läufern? Stadtverwaltung und Krankenkasse machen auf Nachfrage klar, dass noch mit weiteren Anmeldungen gerechnet werde. Ob der Lauf allerdings wie geplant aufgefächert in verschiedenen Klassen gestartet wird, ist noch offen, heißt es.

Bei der Stadtverwaltung wird die Frage nach einer Fehlplanung zurückgewiesen. Der Lauf-Termin spreche sportlichere Bürger an, das Stadtfest eine breitere Zielgruppe, formuliert Oxana Zapf.