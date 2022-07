Villingen-Schwenningen vor 4 Stunden

Das virtuelle Weinfest ist passé und die Lions feiern wieder vor Ort

Das nunmehr 19. Weinfest des Lions-Club findet am 30. Juli wieder mitten in Villingen statt. Der Erlös geht an die Tafel und die Freizeitwerkstatt. Auch viele andere Vereine helfen mit.