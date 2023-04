Aktuell ist es keine gute Idee, im Feierabendverkehr nachmittags durch VS-Schwenningen zu fahren. Lange Staus zehren nach dem Wasserchaos an den Nerven der Autofahrer. In der Neckar- und Erzbergerstraße, um nur zwei Beispiele zu nennen, geht kaum etwas voran. Grund: Die wichtige Salinenstraße ist nach zwei Rohrbrüchen am vergangenen Wochenende nach wie vor gesperrt.

Staus auf beiden Seiten der Bahnstrecke. Diese Luftaufnahme macht die Verkehrsprobleme sehr schön deutlich. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Nach dem Wasser- jetzt das Verkehrschaos? Wer früher von Villingen aus 20 Minuten zur Neckarhalle benötigte, kann jetzt getrost mit eine dreiviertel Stunde rechnen. Vor allem fließt der Verkehr inzwischen auch auf der Bundesstraße 33 von Villingen nach Bad Dürrheim schon früh am Nachmittag nur noch zähflüssig, diese Strecke ist schneller sonst überlastet.

Der Kreisel in die Salinenstraße ist teilweise gesperrt. Stadtauswärts werden die Fahrzeuge über das Wohngebiet Frühlingshalde geleitet. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Mancher Autofahrer fühlt sich von der Stadtverwaltung alleingelassen. Es müssten mehr Umleitungen ausgewiesen werden, meint einer in den sozialen Netzwerken. Dem widerspricht Verwaltungssprecherin Madlen Falke allerdings.

Auch die Neckarstraße ist oft verstopft. Auch hier müssen die Autofahrer viel Geduld mitbringen. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Schon am vergangenen Freitag, 31. März, reagierten die Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Zunächst sollten die Lastwagen von der Bundesstraßenausfahrt Messe nicht mehr in die Stadt fahren, sondern die Ausfahrt Industriegebiet Ost nutzen.

„Zwei wichtige Umleitungsstrecken wurden schnell ausgeschildert.“ Madlen Falke, Sprecherin Stadtverwaltung

Am Montag, 3. April, dann, als klar wurde, dass die Sperrung der Salinenstraße länger andauern würde, wies das Fachamt zwei große Umleitungsstrecken aus: die Rottweiler- und die Neckarstraße mit dem Weg über das Wohngebiet Frühlingshalde stadtauswärts.

Zudem wurden auf den Verkehrsschildern alle weiterführenden Ziele, wie die Autobahn 81 oder Bad Dürrheim, die über die Salinenstraße angesteuert werden, vorübergehend überklebt.

Stadteinwärts geht in der Neckarstraße kaum etwas voran. Sie ist für so viele Fahrzeuge gar nicht ausgelegt. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Dass es in VS-Schwenningen an vielen Stellen zu Staus kommt, ist auch der Stadtverwaltung klar. Bei Stellen, die unklar ausgeschildert seien, werde nachgebessert, sagt Falke. Allerdings könne nicht jede mögliche Ausweichstrecke über jedes Wohngebiet ausgeschildert werden.

Gutachter muss grünes Licht geben

Doch wie lange werden die Staus noch andauern? Das liegt an der Sperrung der Salinenstraße, dem Hauptschauplatz der Rohrbrüche. Hier traten am 31. März über eine Million Liter Wasser aus. Ist die Straße noch stabil? Das muss ein Gutachter klären, der Mittwochabend, 5. April, den Untergrund durchleuchtete. Es sehe ganz gut aus, sagte der Sprecher der Stadtwerke, Oliver Bauer, auf Nachfrage. Doch grünes Licht müsse letztendlich der Experte geben. Das wird möglicherweise nach Ostern der Fall sein.

Lesen Sie alles zum Thema in unserem Überblickartikel nach:

72 Stunden Wasser-Chaos