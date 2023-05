Villingen vor 1 Stunde SEK stürmt schon wieder eine Wohnung: Was die Polizei zum Einsatz verrät Spezialkräfte stürmen eine Wohnung in Villingen. Zu den Gründen herrscht Schweigen. Den Gesuchten können die Polizisten daheim offenbar nicht festnehmen. Gelingt ihnen der Zugriff womöglich woanders?

Am Montag, 22. Mai, gibt es in der Konstanzer Straße in Villingen einen SEK-Einsatz. | Bild: Rasmus Peters