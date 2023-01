Das ist überraschend: Zum vierten Mal seit Ende Dezember taucht am Mittwoch, 4. Januar, gegen 11 Uhr der Suchhubschrauber der Polizei am VS-Himmel auf und sucht am Villinger Stadtrand nach Dirk Brünker. Der 61-jährige ist seit dem 23. Dezember 2022 vermisst. Zahlreiche Suchaktionen der Polizei aber auch von Privatleuten führten seither ins Leere.

Mehrfach abgesuchtes Gelände wird inspiziert

Gegen 11 Uhr röhrte der mit Spezialkameras ausgestattete Spezialhubschrauber über den Marbacher Angelseen. Zwischen Marbach und Rietheim stand das Fluggerät der Stuttgarter Polizei minutenlang in der Luft und bewegte sich über den insgesamt drei Angelseen nur minimal. Überraschend ist das insofern, als dieses Gelände schon mehrfach sowohl von der Kripo als auch von der Bereitschaftspolizei zur Fuß abgesucht wurde.

Mittwoch, 4. Januar 2023, 11 Uhr: Zum vierten Mal ist der Polizei-Suchhubschrauber am Villinger Stadtrand zur Suche nach Dirk Brünker unterwegs. | Bild: Trippl, Barbara

Auch der Suchhubschrauber war hier schon zwei Mal unterwegs und versuchte, den verschwundenen Familienvater aus Villingen aus der Luft zu lokalisieren. Am 4. Januar hat sich der Einsatz auf die Seenlandschaft zwischen Marbach und Rietheim konzentriert. Die Maschine soll, so berichten es Augenzeugen, anschließend kurz Richtung Brigachtal und dann zurück Richtung Villingen oder Stuttgart geflogen sein.

Zuvor wurden Polizisten am FC-Sportplatz von Brigachtal gesehen. Hier wurde das Sport-Gelände abgesucht. Polizeisprecher Dieter Popp sagte am Morgen des 4. Januar auf Nachfrage, die Beamten seien einem Hinweis nachgegangen, gefunden worden sei aber nichts. Auch der aktuelle Hubschrauberflug sei, so Popp, auf die Suche nach dem Vermissten zurückzuführen. Es gebe „keine neuen Erkenntnisse“, so der Polizist nach Einsatz-Ende.

Mittwoch, 4. Januar 2023, 11.10 Uhr: Der Polizei-Heli dreht nach zehn Minuten ab und fliegt eine Schleife über Kirchdorf. Dann wurde die Maschine nur eine Minute später in Flugrichtung Villingen gesichtet. | Bild: Trippl, Barbara

Zuletzt hatte die Polizei angekündigt, dass noch einmal der Versuch unternommen werde, letzte Handydaten des Vermissten auszuwerten, nachdem zuvor eine Lokalisierung des Geräts gescheitert war. Ob die Polizei-Aktionen von 4. Januar in diesem Zusammenhang stehen, muss derzeit offen bleiben.

Erneut Sportplatz im Visier

Seit Tagen inspizieren die Beamten Orte, an die sich der Gesuchte möglicherweise hinwenden hätte können. Es handelt sich dabei auch um Vermutungen, wohin sich der langjährige Nullacht-Fußballer zurückziehen könnte. Die Polizei führt dazu immer wieder Gespräche mit Freunden und Bekannten des Mannes. Unter anderem wurde im Zuge dessen auch die frühere Arbeitsstelle des Verschollenen in Villingen genauer in Augenschein genommen, ein Ermittlungs-Anlauf, der ebenfalls erfolglos blieb.

