Das nächsten Termine

Am Montagabend, 7. August, steht mit der Band „Hotel Rimini“ Pop aus Leipzig auf der Bühne des Innenhof-Festivals. Deutschsprachige Musik, die sich zwischen Hildegard Knef und The Velvet Underground bewegt und mit dem Titel „Die Zeit schlägt mich tot, ich schlage zurück“ schräge Töne anschlägt. Beginn ist 20 Uhr.Weitere Konzerte sind:Die Stangenbohnenpartei Dienstag 8. August – mit Film,Mittwoch 9. August,Donnerstag 10. August,Freitag 11. August,Samstag 12. August.Bei Regenwetter finden die Veranstaltungen in der Scheuer statt. Für die Veranstaltungen gibt es noch Karten. In Villingen: Sparkasse Schwarzwald-Baar Servicezentrum Rietstraße 1 und Morys Hofbuchhandlung Rietstraße 23. In Schwenningen: Sparkasse Schwarzwald-Baar Servicezentrum am Marktplatz. In Donaueschingen: Morys Hofbuchhandlung Karlstraße 55.Alle Infos im Internet: www.innenhof-festival.de