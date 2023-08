Es ist soweit: Am Freitag, 4. August, startet das immerhin 33. Innenhof-Festival in und um die Scheuer in Villingen mit der Band Bonfire. Bis die erste Band auf der Bühne steht, haben zahlreiche ehrenamtliche Helfer unzählige Stunden geschleppt, gehämmert und aufgebaut. Das Innenhof-Team besteht aus Helfern der verschiedenen Kulturvereine, die das Festival veranstalten.

Jetzt gilt es, das Schwere Bühnenteil wird auf die nivellierten Balken der Unterkonstruktion gelegt. | Bild: Uwe Spille

Schon vor einer Woche stand der Aufbau der Bühne auf dem Programm: Das ist Schwerstarbeit, vor allem weil der Untergrund im Innenhof der Scheuer extrem uneben und abfallend ist. So ist der Einsatz einer lasergesteuerte Wasserwaage fast unerlässlich, der halbkugelförmige Kopf der Waage kreiselt schon unermüdlich dort, wo die Unterkonstruktion aus Holz lagert.

Mit dem Akkuschrauber zahlreiche Winkel an die Balken schrauben, Lisa Martin ist in ihrem Element. | Bild: Uwe Spille

Hier ist Augenmaß gefragt

Während an einer Seite des Hofes Lisa Martin mit dem Akkubohrer zahlreiche Metallwinkel an weiteren Balken befestigt, schleppen die Männer die vormontierten großen Bühnenelemente aus dem ehemaligen Schuppen der Modellflieger. In diesem wird während des Festivals ein Teil der Theke mit der Essensausgabe aufgebaut sein, wie das erstmals im vergangenen Jahr der Fall war.

Jogi Kern, Martin Riegger, Anja Meyer und Frank Peter Ade schauen kritisch auf das Metermaß. | Bild: Uwe Spille

Eine elektronische Wasserwaage die aussieht wie R2D2

Die Bühne selbst wird, ebenfalls wie schon im Vorjahr, an der Wand zur Scheuer aufgebaut, eben auf dieser abschüssigen Stelle, wo der Laser der elektronischen Wasserwaage kreiselt. Früher, so erzählt einer der Anwesenden, habe so ein Ding aufgrund seiner Ähnlichkeit mit dem Roboter aus den ersten Star Wars Filmen R2D2 geheißen, Marita Klostermeier schleppt derweilen große Eimer voll mit unterschiedlichen Hölzern herbei, mit der die Unterkonstruktion nach und nach auf das richtige Niveau gebracht werden soll.

Am Aufbau des Innenhof-Festivals sind viele ehrenamtliche Helfer beteiligt. | Bild: Susanne Rothweiler

Jürgen Jogi Kern, Dirk Fischer, Martin Riegger und Richard Hehn, ein Bühnenteil ist raus aus der alten Fliegerhalle. | Bild: Uwe Spille

Jürgen Kern, Martin Riegger und Anja Meyer ermitteln dafür mit Hilfe von Meterstab und Laserpunkten, um wie viele Millimeter nun die Balken angehoben oder abgesenkt werden müssen, damit die Bühne letztlich eine Ebene Fläche darstellt.

Nach einer halben Stunde ist diese Arbeit geschafft und die Bühnenelemente können in die Unterkonstruktion eingepasst werden, ein allgemeines anpacken, zufriedenes Nicken. Das ist gut gelaufen, aber es geht weiter mit der Arbeit und dem ehrenamtlichen Einsatz.

Nach der Bühne müssen Theke, Bar, Pavillon und die gesamte Elektrik aufgebaut und verlegt werden. Dazu sind ist wieder viele Helfer nötig.

Innenhof-Festival Programmm Bonfire Freitag 4. August,

Blues Shop Trio Samstag 5. August,

Alte Mädchen Sonntag 6. August,

Hotel Rimini Montag 7. August,

Die Stangenbohnenpartei Dienstag 8. August – mit Film,

Bölter Mittwoch 9. August,

Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie Donnerstag 10. August,

Las Migas Freitag 11. August,

The Jack Samstag 12. August.

Bei Regenwetter finden die Veranstaltungen, außer Bonfire, in der Scheuer statt. Das Hardrockkonzert mit Bonfire am Freitag ist ausverkauft. Für alle anderen Veranstaltungen gibt es noch Karten. In Villingen: Sparkasse Schwarzwald-Baar Servicezentrum Rietstraße 1 und Morys Hofbuchhandlung Rietstraße 23. In Schwenningen: Sparkasse Schwarzwald-Baar Servicezentrum am Marktplatz. In Donaueschingen: Morys Hofbuchhandlung Karlstraße 55.

Alle Infos im Internet: www.innenhof-festival.de.

Das sind die Helfer

Marita Klostermeier mit vollem Körpereinsatz beim Aufbau der Bühne. | Bild: Uwe Spille

Auch in der Woche vor dem Festival-Start packen die freiwilligen Helfer an und bauen die Cocktailbar und die Theke für das Türkische Büffet auf. Was motiviert die Ehrenamtlichen nach Feierabend ihre Zeit und Muskelkraft für das Festival einzusetzen?

Seit Anfang der 90er Jahre unterstützt Anja Meyer aus Villingen das Innenhof-Festivals. | Bild: Susanne Rothweiler

Anja Meyer ist schon über 30 Jahre mit dabei

Anja Meyer war zu Beginn der 90er Jahre im Jazz Club. Dieser war in den Anfängen Mitorganisator des Festivals. Als der Jazz Club aus der Organisation ausstieg, ist Meyer weiterhin als Helfer bei der Veranstaltung geblieben. „ Es macht total Spaß hier mitzuhelfen“, stellt die Villingerin fest. Sie freut sich, die Leute wieder zu sehen und eine Woche lang nach der Arbeit „durchzuschuften“.

Seit 2001 hilft Peter Ade beim Innenhof-Festival. | Bild: Susanne Rothweiler

Peter Ade ist Mitglied im Rock-Club

Auch Peter Ade ist ein Teil der eingeschworenen Helfergemeinschaft. Seit 2001 hilft der Villinger beim Innenhof-Festival. Er ist Mitglied des Rock-Club Villingen. Ade freut sich, die Menschen mit dem Festival glücklich zu machen. Und er selbst sei natürlich auch glücklich bei der Kulturveranstaltung.

Sybille Roth aus Villingen hilft seit über 20 Jahren ehrenamtlich beim Innenhof-Festival. | Bild: Susanne Rothweiler

Sybille Roth wäscht auch Vorhänge für das Festival

Sybille Roth hat früher im Jugendhaus gearbeitet und so das Festival kennengelernt. Nun ist sie schon über 20 Jahre als Mädchen für alles tätig. Sie steht hinter der Cocktailbar oder wäscht zuhause auch mal die Vorhänge für die Bar. Roth genießt die Generationen übergreifenden Freundschaften in der Helfergruppe. Das sei wie eine große Familie, erklärt sie.

Alfred Kolarczyk aus Brigachtal hilft, wo er benötigt wird. | Bild: Susanne Rothweiler

Alfred Kolarczyk, der Neuling unter den Helfern

Alfred Kolarczyk ist ein Neuling in der Gruppe der Ehrenamtlichen. Obwohl er schon Jahrzehnte lang das Festival besucht, ist er dieses Jahr das erste Mal als Helfer tätig. Es wurden Leute gebraucht und so ist er gekommen, um zu helfen. Es macht ihm viel Spaß, mit den anderen zusammen anzupacken.

Die Helfergruppe ist im Zeitplan

Damit der Hintergrund der Cocktailbar ansprechend ist, montiert Nick Wernick leuchtend orangefarbene Vorhänge. | Bild: Susanne Rothweiler

Marita Klostermeier fegt den Hof, bevor die anderen Helfer das Holzpodest aufbauen.

Bevor das Holzpodest für die Verpflegung aufgebaut wird, fegt Marita Klostermeier durch. | Bild: Susanne Rothweiler

Gerd Vetter, Andreas Freimuth und Jens Wehrle sind für den Aufbau des Holzpodestes zuständig, auf dem die Biertheke steht. Dazu müssen die Unebenheiten im Innenhof des Jugendhauses ausgeglichen werden. Die Helfer messen die Abstände zur Wand dahinter und die Abstände zwischen den Balken genau ab.

Die Unebenheiten im Innenhof werden durch ein Holzpodest ausgeglichen. Gerd Vetter, Andreas Freimuth und Jens Wehrle messen die Abstände der Holzbalken genau aus. | Bild: Susanne Rothweiler

Auf der Bühne prüfen Richard Hehn und Dirk Fischer, wo die Bühnen-Abhängungen zu montieren sind.

Richard Hehn, Dirk Fischer und Klaus Peter Karger überprüfen, ob die Bühnen-Abhängungen passen. | Bild: Susanne Rothweiler

Die Vorbereitungen laufen gut, die Helfer sind zufrieden und alle freuen sich auf den Start mit der Hardrock Band Bonfire.

