Jahr für Jahr versinkt das Gelände des Wacken Open Air Festivals in einer schier endlosen Schlammwüste, die sowohl für Festivalbesucher als auch für Künstler eine besondere Herausforderung darstellt. Metal-Fans – der englische Begriff Metal heißt auf Deutsch Metall – stehen auf die harte, durch Gitarren und Schlagzeug geprägte Form des Rock.

Das erklärt an sich schon, dass sie sich von widrigem Wetter und schwierigen Bedingungen nicht davon abhalten lassen, Wacken zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.

Karten im vergangenen Jahr gekauft

Das gilt auch für das Paar Lara Hildenbrandt und Andreas Wohlschlegel. Als echte Metal-Fans, stand es im vergangenen Jahr außer Frage, sich Tickets für das deutsche Metal-Mekka zu kaufen.

Schließlich hat sie unter andrem ihre Begeisterung für Metal zusammen gebracht. Und jetzt vor dem ersten Trip nach Wacken stand deshalb ohne Debatten fest: Das Paar fährt nach Wacken – komme was wolle.

Vom Wetter gar nichts gewusst

Und es kam so Einiges. Schon bei der Anreise. Online hatten die Wacken-Veranstalter einen Einreise-Stopp aufs Festivalgelände verhängt. Allerdings hatten die beiden Hüfinger da schon ihr Ziel erreicht. Von Ausmaß des Wetterproblems habe das Paar bei der Anreise aus Hüfingen gar nichts gewusst, sie haben sich schon am Montag auf den Weg gen Norden gemacht.

Vorsicht Haie! Schild und Flosse nehmen den Matsch auf die Schippe. | Bild: Andreas Wohlschlegel

„Die Anreise war absolutes Chaos. Das war Stau pur“, berichtet Wohlschlegel.“ Wir standen von Montagabend kurz nach elf bis morgens um fünf im Stau vor dem Gelände“, sagt er. Einen kilometerlangen Stau habe es vor Wacken gegeben, schließlich wollten alle rein.

Traktor zieht Auto aufs Gelände

„Eine 24-Stunden-Anreise, das war schon ziemlich heftig“, sagt Hildenbrand. Ihr Auto wurde dann beim letzten Stück per Traktor in das Festival-Gelände gezogen. Meter um Meter ging es aufs Gelände. Am Dienstag kurz nach sieben hätten sie dann das Zelt aufgebaut und sich erst einmal ordentlich ausgeschlafen. Dennoch gehören sie zu den Glücklichen, die es geschafft haben.

Metallfestival im Matsch Video: Andreas Wohlschlegel

Doch nach-dem ersten Bier sei der Ärger vergessen gewesen. Festivalfreude kam auf. Schließlich sei Wacken ein Abenteuer, sagt der Musiker. „Als Metall Fan muss man das mal erlebt haben“, sagt er. Schließlich werde dieses Festival aufgrund des Schlammes in die Geschichte eingehen und die beiden seien hautnah dabei gewesen.

Trotz des Schlamms sei die Stimmung super gewesen. „Die Bands sind Weltklasse und bringen ihre Leistung“, sagt Hildenbrand. In Wacken gebe es einfach viel zu sehen: „Da wird einfach viel geboten.“ Und viel Platz gebe es vor der Bühne wegen des geringeren Besucheraufkommens.

„Musikalisch der Wahnsinn“

Besonders freue sich das Paar auf Iron Maiden und Megadeth. Schließlich seien das Weltstars. Überzeugend fand das Paar auch die Bands Broilers, Kreator und Beyond the Black. „Wir standen in der ersten Reihe und es war musikalisch der Wahnsinn“, sagt Hildenbrandt.

Vom Matsch ließen sich die beiden kaum stören. Schließlich gehöre das auch zu den Festivals dazu, weiß der 38-Jährige. Von Erzählungen neuer Bekannten wisse er, dass Matsch ebenso wie Metall zu Wacken gehört, sagt er am Telefon. „Bei Regen ist das zu erwarten.“

Alte Festival-Hasen würden gut mit dem Matsch umgehen können und seien auch mit Tipps parat. Dabei geht es den beiden noch ziemlich gut, da sie eine Schlafmöglichkeit per Dachzelt über dem Schlamm im Auto haben. „Wir können nicht absaufen“, sagt Wohlschlegel, der selbst Gitarre in Rock- und Metal-Formationen spielt, schmunzelnd.

Das Festival Das Wacken Open Air Festival ist eines der größten und bekanntesten Heavy-Metal-Festivals weltweit. Es findet seit 1990 in der kleinen Gemeinde Wacken in Schleswig-Holstein, Deutschland, statt und lockt jährlich tausende Metal-Fans aus aller Welt an. Das Festival erstreckt sich über mehrere Tage und bietet eine beeindruckende Auswahl an Bands und Künstlern aus dem Metal-Genre. Neben den Konzerten gibt es auch zahlreiche weitere Attraktionen wie Workshops, Ausstellungen und einen Metal-Markt. Das Wacken Open Air hat sich im Laufe der Jahre zu einer regelrechten Institution entwickelt und ist für viele Metal-Fans ein absolutes Highlight im Festival-Kalender. Einige der bekanntesten Bands, die bereits auf dem Festival gespielt haben, sind unter anderem: Iron Maiden, Metallica, Rammstein, Slayer, Judas Priest oder Motörhead.

Doch die Metallheads, wie sich die Metal-Fans nennen, lassen sich den Spaß nicht vom Wetter vermiesen. „Da gibt es keine Einschränkungen“, sagt die 21-Jährige fröhlich. „Wir machen das Beste draus“, ergänzt ihr Freund. Zumal sich manche Festival-Besucher da kreative Späße erlauben: Es gibt Schilder mit Wacken-Meer, Naturschutzgebiet Wacken oder Fisch-Rettungen, die das Festival-Gelände zieren. Auch per Schlauchboot könne man durch den Matsch fahren, es gibt Angel-Wettbewerbe oder Schlamm-Baden.

Laufen im Matsch ist Sport

Und wenn man dem Matsch noch ein paar gute Seiten abgewinnen kann, wird es leichter: Das Laufen im Matsch gleiche einem Sportprogramm und beschere Muskelkater. Die Metall-Gemeinschaft schweiße sich zusammen, indem sie das schlechte Wetter durchsteht. Ein Vorteil: Die erste Reihe erscheint in Sichtweite und die Schlangen zum Bier sind kürzer.

Schließlich stehe Metall für Gemeinschaft mit der Musik im Mittelpunkt. „Alle sind füreinander da und helfen“, sagt Wohlschlegel. Die Festival-Teilnehmer seien sehr hilfsbereit und wertschätzend. Dennoch könne man im Schlamm – trotz Trank und Tanz – kaum umfallen, schmunzelt er. „Alle halten einen fest und passen auf einen auf.“ Allerdings brauche man wasserfestes Schuhwerk. Seine Freundin habe sogar die Sohle im Schlamm verloren.

„Der Schlamm ist vor den Bühnen kniehoch“, berichtet Wohlschlegel am Donnerstag. Aber dies sei für das Paar vertretbar. „Die Stimmung ist der Wahnsinn“, berichtet er weiter. Und wendet sich wieder dem Konzert zu.

So ist eines klar: Die beiden kommen wieder!