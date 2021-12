Villingen-Schwenningen vor 3 Stunden

Tragischer Todesfall: Pullover einer Frau fängt beim Anzünden von Adventskerzen Feuer

Am Mittwoch hat sich gegen 16.30 Uhr in einer Wohnung eines Drei-Familien-Wohnhauses in der Hafnerstraße in Schwenningen ein tragisches Unglück ereignet, bei dem eine Frau ums Leben kam.