Dieses Jahr ist einiges los, wie die Stadt verkündet und verweist auf viele Veranstaltungen, mit denen die Innenstädte belebt werden sollen. Allerdings gibt es auch einen dicken Wermutstropfen: Auch dieses Jahr wird es keine Lange Tafel geben. Nachdem das große Picknick zwischen Villingen und Schwenningen vergangenes Jahr wegen Regen und Kälte ausgefallen ist, sollte eigentlich 2023 eine Tafel stattfinden.

Stadtmitarbeiter haben zu viel zu tun

Nach der Premiere im Jahr 2017 waren die Teilnehmer so begeistert von diesem Ereignis, dass schnell klar war, dass es eine Neuauflage geben soll. Das scheint jetzt aber am vollen Terminkalender und zu wenig Personalressourcen zu scheitern, wie Pressesprecherin Madlen Falke erklärt: „Die Stadt hat sich bewusst dazu entschieden, die Lange Tafel zu verschieben. Das große Picknick entlang der grünen Wiese bedeutet einen großen Organisationsaufwand und ist dann noch vom Wetterglück abhängig.“

Das Wetter spielt 2017 mit und die Stimmung ist bestens. | Bild: Roland Sigwart

Tafel soll keine Konkurrenz sein

Die diesjährige Terminauswahl sei schon wieder sehr begrenzt gewesen und habe sich als eher ungünstig erwiesen. Gerade im Sommer sei der Terminkalender immer gut gefüllt und der Termin der Langen Tafel solle nicht mit anderen beliebten Veranstaltungen kollidieren oder diesen gar Konkurrenz machen, so Falke. Hinzu kommt, dass die Stadt bei der Organisation eines solchen Veranstaltungen auch terminlich stark von externen Partnern abhängig ist, die derart viele Tische, Bänke oder WC-Anlagen zur Verfügung stellen können.

Stadt hält weiter an der Idee fest

Allerdings wolle die Stadt an einer Neuauflage der Langen Tafel festhalten und dafür die bestmöglichen Bedingungen finden: „Die Lange Tafel 2017 ist ein Event gewesen, welches vielen VS‘lern eine besonders schöne Erinnerung an einen einzigartigen Sommerabend bereitet hat.“

Alles konzentriert sich auf die Innenstadtbelebung

In diesem Jahr wolle sich die Stadt auf die Innenstadtbelebung der beiden Stadtkerne konzentrieren. Mit dem Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ sei ein Konzept auf den Weg gebracht worden, um wieder mehr Besucher in die vielen Geschäfte, Gasthäuser, Cafés, Kneipen und zu den engagierten Gewerbetreibenden zu locken.

Viel geboten im Städtle

So findet am 23. April der verkaufsoffene Sonntag mit Kinderolympiade in Villingen statt, der mit dem Keltentag im Franziskanermuseum kombiniert ist. Am 13. Mai gibt es in Schwenningen mit dem Marktplatzfest anlässlich des Tags der Städtebaulichen Erneuerung ein großes Bürgerfest mit Museumstag gefeiert. Und auch am 30. September steht ein ganz besonderer Termin im Event-Kalender der Stadt: der Besuch der historischen Villinger Innenstadt wird dann zur Zeitreise. Beim Altstadt-Antikmarkt kommen Händler mit Antiquitäten, Kuriositäten, Kunst, Design und Edeltrödel in die Stadt.