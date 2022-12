von Angelika Dold

27. Dezember: Gala der Tenöre

Konzert „Gala der Tenöre“ am Dienstag, 27. Dezember, um 19.30 Uhr im Bad Dürrheimer Haus des Gastes Bad Dürrheim. Das Konzert wird von zwei renommierten Operntenören mit Klavierbegleitung ausgeführt und setzt bekannte Operettenarien, neapolitanischen Lieder, sowie Musical- und Filmmelodien um. Der Eintritt kostet acht Euro und sechs Euro ermäßigt. Besetzung: Konrad Debski (Tenor), Bartosz Nowak (Tenor) und Maria Brila (Klavier).

Die Gala der Tenöre findet am Dienstag am 27. Dezember, 19.30 Uhr, in Bad Dürrheim statt. Bild: Agentur. | Bild: Konrad Debski

28. Dezember: Soulband Eat the Beat

Am Mittwoch, 28. Dezember, tritt ab 19.30 Uhr in der Scheuer in Villingen beim Rockclub die Soulband Eat the Beat auf. Die Besetzung: Gesang: Dolores Gaus, Emanuel Penalver. Jochen Freiberg (Saxophon), Ralf Reiter (Schlagzeug), Jens Willi (Percussion), Rainer Lietzmann (Gitarre), Matthias Jakob (Piano) und Stephan Higler (Bass). Weitere Infos unter: www.eat-the-beat.de; www.rockclub-vs.de

Eat the Beat fetzt zum Jahreswechsel. | Bild: Veranstalter

29. Dezember: Musical-Show „Cats“

Die Musical-Show „Cats“ gibt es am Donnerstag, 29. Dezember, um 20 Uhr im Kurhaus Bad Dürrheim. Die Zuschauer erleben einen spannenden Abend bei dieser Musical Show. Karten sind im Vorverkauf im Haus des Gastes und an der Abendkasse für vier Euro mit Gästekarte und acht Euro regulär erhältlich. Kinder (von sechs bis zwölf Jahren) zahlen zwei Euro und erhalten eine Tüte Chips inklusive.

Das Musical „Cats“ wird am Donnerstag, den 29. Dezember 2022 um 20 Uhr im Kurhaus Bad Dürrheim aufgeführt. | Bild: Ildiko Kardos

30. Dezember: Eine himmlische Beförderung

In ein teuflisch-himmlisches Fiasko möchte die Theatergemeinschaft Rietheim das Publikum am 30. Dezember und am 5. Januar mit dem Dreiakter „Eine himmlische Beförderung“, entführen. Die Aufführungen in der Festhalle beginnen an beiden Tagen um 20 Uhr. Saaleröffnung ist um 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro. Karten sind im Vorverkauf bei Berthold Schuhmacher (07721/4706), Bernd Kantimm (07721/33582), Michael Scherzinger (07721/21196) und in der Ortsverwaltung (07721/822076) erhältlich.

In Rietheim bei Villingen wird fürs Dorftheater geprobt. | Bild: Roland Dürrhammer

30. Dezember: Ede‘s Bluesgang

Ede‘s Bluesgang gibt es ab 20 Uhr in der Scheuer in Villingen. Ede‘s Bluesgang ist eine In­stitution. Ganz am Anfang spielte sie den Blues am ersten Weihnachtstag in der Scheuer sozusagen als ein alternatives Festprogramm. Dieser etwas jugendlich-aufmüpfige Aspekt ist zwar bis heute geblieben, musste aber im Laufe der Zeit in den Hintergrund treten. Nicht nur die Musiker sind älter geworden, man sieht kaum Jugendliche, aber dafür die Kinder der treuen Fans.

Edes Bluesgang rockt in der Villinger Scheuer. | Bild: Folkclub VS

30. Dezember: „Sherlock Holmes jagt Jack the Ripper

Das Regionentheater aus dem schwarzen Wald spielt am Freitag, 30. Dezember, um 20 Uhr im Kurhaus Bad Dürrheim das Krimistück „Sherlock Holmes jagt Jack the Ripper“ von Florian Battermann und Jan Bodinus nach Sir Arthur Conan Doyle. Karten kosten im Vorverkauf zwölf Euro, ermäßig sieben Euro und an der Abendkasse 14 Euro, ermäßig neun Euro. Karten sind im Vorverkauf im Haus des Gastes in Bad Dürrheim, Telefon (07726)66 62 66, unter www.badduerrheim.de und den Vorverkaufsstellen des Kultur-Ticket-Schwarzwald-Baar-Heuberg erhältlich. Die Abendkasse öffnet jeweils eine Stunde vor Beginn. Der reguläre Vorverkauf endet am jeweiligen Veranstaltungstag um 13 Uhr.

Das Regionentheater spielt am Freitag, den 30. Dezember 2022 um 20 Uhr im Kurhaus Bad Dürrheim das Krimistück „Sherlock Holmes jagt Jack the Ripper“. | Bild: Matthias Krumrex

31. Dezember: Silvesterkonzert

Silvesterkonzert – Festliche Musik zum Jahresabschluss. Erstmals seit 2019 lädt die Katholische Kirchengemeinde Villingen am Silvesterabend wieder zu einer Stunde festlich-besinnlicher Musik in das stimmungsvolle Ambiente des Münsters Unserer Lieben Frau ein. Solisten der festlichen Jahresschlussmusik sind Bernhard Kratzer, Trompeter im Orchester des Württembergischen Staatstheaters Stuttgart, und der preisgekrönte Organist Paul Theis. Das einstündige Konzert beginnt um 22 Uhr. Der Einlass zum Konzert und der Kartenverkauf an der Abendkasse beginnen ab 21.30 Uhr. Unnummerierte Platzkarten zu 15 Euro (50% Ermäßigung für Schüler und Studierende) sind beim Ticket-Service im Franziskaner-Kulturzentrum (Tel. 07721/822525) erhältlich.

Bernhard Kratzer rechts) und Organist Paul Theis spielen zum Jahresfinale im Villinger Münster. | Bild: Dieter Sirringhaus

1. Januar: Maxim Kowalew und die Don Kosaken

Maxim Kowalew und die Don Kosaken gastieren im Rahmen ihrer Europatournee „Ich bete an die Macht der Liebe“ am 1. Januar um 16 Uhr im Haus des Gastes in Königsfeld. Karten-Vorverkauf: Tourist-Info, 07725/800945 und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.reservix.de (01806-700733 – pro Anruf aus dem deutschen Festnetz 0,20 €, mobil 0,60 €. Einlass ist um 15 Uhr, Karten kosten 25 Euro im Vorverkauf und 28 Euro an der Tageskasse.

Die Don Kosaken kommen. | Bild: Veranstalter

1. Januar: Neujahrskonzert

Das Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen lädt am 1. Januar 2023 (17 Uhr) und am 5. Januar (19 Uhr) zu den beliebten Neujahrskonzerten ein, die unter dem Motto „Orientexpress“ stehen. Dirigent Achim Fiedler nimmt die Besucher mit auf eine musikalische Reise in dem Luxuszug. An Bord dabei ist auch Laura Scherwitzl (Sopran). Karten für 32, 28 und 24 Euro (ermäßigt 50 Prozent) sind bei allen Vorverkaufsstellen, beim Ticketservice im Franziskaner Kulturzentrum und unter der Tickethotline 0 77 21/82 25 25 erhältlich.

Das VS-Sinfonieorchester eröffnet im Villinger Franziskaner-Konzerthaus das Jahr 2023 am 1. Januar. Bild. Hans-Jürgen Götz | Bild: Hans-Juergen Goetz

6. Januar: Ein Koffer voller Wunder

Fast hätte es im kommenden Jahr kein Kinderstück des Theaters am Turm (TaT) gegeben. Doch mit Hilfe vereinter Kräfte hat es „Ein Koffer voller Wunder“ nun doch noch ins Programm geschafft. Am Freitag, 6. Januar, 15 Uhr, ist Premiere. Die rund eine Stunde währende verzaubernde Unterhaltung sei geeignet für Kinder ab vier Jahren, aber auch für Erwachsene, sagt Regisseurin Evelina Valla. Der Eintritt kostet für die Kleinen je vier, für die großen Besucher sechs Euro. Eintrittskarten kann man sich online (www.theater-am-.turm.de) sichern oder an der Tageskasse erwerben. Am 6. Januar ist Premiere, weitere Vorstellungen sind am 7., 8., 21., 22., 28. und 29. Januar vorgesehen.

Im Theater am Turm ist Premiere für ein familiengerechtes Stück. | Bild: TaT

6. Januar: Fasnet von oben

Ausstellungseröffnung um 16 Uhr „Fasnet von oben“ Die Jaag-Figuren, im Franziskanermuseum. Die Ausstellung ist bis zum 26. Februar zu sehen. Im Franziskanermuseum sind die beliebten Jaag-Figuren dieses Jahr aus der Vogelperspektive zu sehen.