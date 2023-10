VS-Villingen vor 11 Minuten Liebe Stadtverwaltung, muss dieses Nadelöhr für Autofahrer denn wirklich sein? Die Brücke in der Peterzeller Straße ist jetzt nur noch einspurig befahrbar, teils bilden sich hier lange Staus. Doch gibt es tatsächlich keine Alternative und wie lange müssen die Villinger mit der Situation leben?

Begegnung an der Engstelle: In der Peterzeller Straße ist der Durchlass auf der Brücke vor der Bahnunterführung auf eine Spur verengt. Vorfahrt hat der Verkehr in Richtung VS-Pfaffenweiler. | Bild: Burger, Tatjana