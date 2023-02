Das nennt man wohl Chaos mit Ansage: Seit die Brücke über die Peterzeller Straße am Aschermittwoch voll gesperrt wurde, brauchen Autofahrer im westlichen Villinger Stadtgebiet gute Nerven.

Langer Rückstau am Nachmittag

Donnerstag, 23. Februar, 16 Uhr: In der Richthofenstraße staut sich der Verkehr von der Kreuzung Kirnacher Straße bis zur der Einmündung der Sebastian-Kneipp-Straße. Wer hier öfter unterwegs ist, weiß: Um diese Zeit ist hier durchaus einiges los. Aber ein so langer Rückstau – den gibt es sonst nicht.

11.20 Uhr am Freitag, 24. Februar, ein Bildschirmfoto von Google Maps dokumentiert den Stau. Der sich stauende Verkehr in der Richthofen- und Kirnacher Straße ist an den roten Balken gut erkennbar. Normalerweise ist um diese Uhrzeit kaum Verkehr. | Bild: Göbel, Nathalie

Das gleiche in der Kirnacher Straße auf Höhe des Netto-Marktes: Wer nach rechts ins Wohngebiet Welvert abbiegen will, muss mindestens drei Grünphasen lang Geduld aufbringen, bevor man die Einmündung zur Konrad-Adenauer-Straße erreicht.

Ansonsten ist um diese Zeit trotz erstem Feierabendverkehr freie Durchfahrt möglich. Jetzt staut sich der Verkehr fast bis zur Kreuzung zur Landesstraße 181, die Richtung Pfaffenweiler führt.

Ein Blick an die Kreuzung Dattenbergstraße/Kirnacher Straße offenbart auch, wieso nichts voran geht: Die Ampel der Linksabbiegerspur ist extrem kurz geschaltet – und ein Großteil der Autofahrer will hier nach links abbiegen. Bestenfalls kommen während einer Grünphase fünf, meistens aber nur vier Autos durch. Ist ein Lastwagen dabei, reicht es mitunter für sonst niemanden mehr.

Freitag, 24. Februar, 12.30 Uhr, Bildschirmfoto von Google Maps: Hier wird mit einer roten Linie dokumentiert, wie sich auf der Richthofenstraße der Verkehr in Richtung Kirnacher Straße bis zu den Bahngleisen beim Möbelhaus Roller staut. | Bild: Göbel, Nathalie

Auch der Bus kommt zu spät

Auch der Stadtverkehr ist betroffen. Der Bus der Linie 6, die vom Kurgebiet über das Wohngebiet Welvert und die Kirnacher Straße an den Bahnhof fährt, hat am Freitagmorgen gut zehn Minuten Verspätung: Der Busfahrer muss durch die Sebastian-Kneipp-Straße und über die Dattenbergstraße in die Kirnacher Straße und dann ins Welvert fahren.

Dieses Chaos bleibt wohl auch noch schlimmstenfalls drei Wochen so. Bis dahin will die Stadt die kaputte Höhenbegrenzung wieder instand gesetzt haben. Offenbar traut man der Statik der rund 60 Jahre alten Brücke nicht mehr zu, weiteren Belastungen durch Schwerverkehr standzuhalten.

Die kaputte Höhenbegrenzung Nach dem Unfall an der Höhenbegrenzung am 12. Februar wurde diese nach Mitteilung der Stadtverwaltung vollständig zerstört und muss entsprechend neu beschafft werden. Trotz der weiterhin geltenden 3,5 Tonnen fahre der Schwerverkehr seither ungestört seither über die Brücke. Aus Verkehrssicherungsgründen müsse die Stadt zum Schutz der Verkehrsteilnehmer eingreifen und die Brücke bis zur Wiederaufstellung der Höhenbegrenzung sichern. Dies sei bedauerlicherweise nur noch über Sperrung möglich. Bei einer Untersuchung im Jahr 2022 hatte sich gezeigt, dass die Schäden an der Brücke so schwer sind, dass eine Lastreduzierung auf 3,5 Tonnen unumgänglich ist. Die Stahlträger der Brücke sind der Untersuchung zufolge massiv durch Chloridkorrosion – also durch Streusalz – geschädigt.

In den sozialen Medien ist das Stauproblem ebenfalls Thema: „Als ob man die Situation nicht anders lösen könnte – wird einfach die Straße gesperrt. (...)

Der Entscheid wurde nur wieder von Personen getroffen, welche in dieser Ecke nicht fahren müssen. Typisch Stadt VS!“, schreibt etwa eine Nutzerin der SÜDKURIER-Facebookseite.

Freitag, 24. Februar, 13.30 Uhr, Bildschirmfoto von Google Maps: In der Richthofen- und Kirnacher Straße staut sich der Verkehr, wie die rote Linie belegt, ebenso in der Sebastian-Kneipp-Straße im Bereich des ehemaligen Handwerkskammer-Gebäudes. | Bild: Göbel, Nathalie

Bissige Kommentare bei Facebook

Und ein anderer schreibt: „Kostet ja alles nichts... Eine Höhenbegrenzung einbauen, obwohl jeder normale Mensch gleich sagt, die wird nicht lange da stehen... Jetzt wieder abbauen und voll sperren...

Lauter clevere Leute...die sowas machen...“. Eine andere Nutzerin schreibt: „Geht überhaupt nicht! Heute war es schon die Katastrophe!“

Was sagt die Stadt dazu? Könnte es nicht zumindest helfen, die Ampeln rund um die gesperrte Brücke anders zu schalten, um den Verkehrs flüssiger vorankommen zu lassen? Und warum wird die Brücke nicht einfach im Schnellverfahren saniert, anstatt sie in wenigen Wochen mit einer erneuten Höhenbegrenzung auszustatten?

Sanierung wohl erst 2024

Auf eine schnelle Sanierung braucht niemand zu hoffen. Die Planung hierfür befinde sich aktuell im EU-weiten Ausschreibungsverfahren, berichtet Madlen Falke von der städtischen Pressestelle. Mit einem Neubaubeginn sei realistisch nicht vor dem zweiten Quartal 2024 zu rechnen.

Und die Ampeln?

Eine veränderte Schaltsteuerung an den Ampeln der Ausweich- und Umleitungsstrecken sei für den Zeitraum der aktuellen Wiederherstellung der Brücke nicht möglich. Die Schaltprogramme müssten geplant, simuliert und eingespielt werden.

Schilder an der Landesstraße 181 aus Richtung Pfaffenweiler weisen auf die Sperrung hin. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Das dauere wesentlich länger als die Wiederherstellung der Höhenbegrenzung. Aktuell gehe die Stadtverwaltung davon aus, dass die Vollsperrung bis Ende nächster Woche – abhängig von der Lieferzeit der Bauteile – bestehen bleibe.