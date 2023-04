Es ist kalt und ungemütlich, es schneit oder regnet: Für die vier Lastenradler der SÜDKURIER-Tochter City-Logistik ist das kein Hindernis. 1400 Kilometer sind sie allein zwischen Dezember und Februar unterwegs. Sie bringen Waren von den Innenstadthändlern Villingens und Schwenningens zu vielen Kunden – und sind damit ziemlich nahe dran an der Klimaneutralität.

Jetzt im Frühjahr zieht der Bedarf noch weiter an. Dieses Projekt, das vor 2,5 Jahren in Villingen-Schwenningen startete, gefällt auch der Wirtschaftsförderung. Sie unterstützt es für drei Monate von April bis Juni mit 3000 Euro, mit umgerechnet einem Euro pro Sendung. Schon zuvor war die Finanzierung über das Förderprojekt „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen erfolgt. Dafür hatte sich die Wirtschaft und Tourismus-Gesellschaft beworben und Fördergelder erhalten. Die City-Logistik habe dann wiederum von der Stadtverwaltung VS den Zuschlag erhalten.

Oberbürgermeister Jürgen Roth, Citymanager Thomas Herr und Wirtschaftsförderer Karsten Frech überbringen die Nachricht der weiteren Kooperation an Vertriebsmitarbeiter Gregory Hönig von City-Logistik. Die Stadt fördert damit eine möglichst klimaneutrale und nachhaltige Logistik. Es ist laut OB Roth „in Villingen-Schwenningen die bessere Antwort auf Amazon“.

„Es hilft den Innenstädten und damit ihren Händlern“, freut sich Citymanager Thomas Herr. Der Vorteil dieses klimafreundlichen Transports liegt auf der Hand: Lieferwagen müssen nicht in die Fußgängerzone hineinfahren, die Lastenfahrräder übernehmen diesen Job und bringen die Ware gleich beim Kunden vorbei. Exakt 2,9 Kilometer betrug in den drei Wintermonaten die durchschnittliche Distanz zwischen Händler und Einkäufer.

Damit wird deutlich, dass gerade bei den Kurzdistanzen weder Privatfahrzeuge, noch ein Diesellieferwagen notwendig sind. In den drei Monaten wurden damit 380 Kilogramm Kohlendioxid eingespart, was ein Dieselfahrzeug im Stop-and-go-Verkehr verbraucht hätte. Bezogen auf ein Jahr sind das 1,5 Tonnen Kohlendioxid.

Diese Händler sind dabei Modestudio Glamour Trends; Modestudio Women Exclusive; Biowelt VS; Bettenhaus Schlenker Kayser; Blumenparadies; Metzgerei Haller; Das kleine Feine; Nordapotheke; Vita Apotheke; Osiander; Buchhaltestelle. Außerhalb des Handels beteiligt sich auch Stadtmarketing VS.

Lastenfahrräder und E-Auto

Doch wie funktioniert das Angebot? Die Händler beteiligen sich an dem Projekt. Beim Einkauf machen sie auf das Angebot aufmerksam, wenn der Kunde einschlägt, wird der Auftrag an City-Logistik vermittelt. Der große Vorteil: Es werde kein Depot auf der grünen Wiese genutzt und die Ware hin- und hertransportiert, betont Hönig. Bei den Kurzstrecken wird die Sendung direkt mit den Lastenfahrrädern zu den Kunden gebracht, bei längeren Distanzen, zum Beispiel nach Schwenningen oder in die Ortschaften, die ab 1. Mai angebunden sind, werde zusätzlich ein mit Ökostrom geladenes E-Auto genutzt.

Sehr gute Reaktion

Eine der Einzelhändlerinnen, die das Angebot bereits in Anspruch nimmt, ist Sabine Hauser von der Buchhaltestelle. Sie sieht den Service „sehr positiv“ und auch ihre Kunden sind begeistert, beispielsweise Ältere, die sich einfach freuen, dass ihnen der Einkauf an die Haustüre gebracht wird. Sie zahlen die drei Euro auch gerne. Hauser hält es für eine tolle Idee, nutzt die Dienstleistung auch selbst für Bücherlieferungen an die Schulen. Alles laufe reibungslos und der klimafreundliche Transport passe einfach in die heutige Zeit.

Hönig ist zufrieden mit der Resonanz. Nach Konstanz, hier sind 23 Lastenfahrräder unterwegs, liegt Villingen-Schwenningen auf Platz zwei noch vor Singen. Nun sollte das Angebot noch ausgebaut und bekannter gemacht werden, meinen Citymanager Herr und Wirtschaftsförderer Frech.

Positiv finden beide, dass der Service sowohl in Villingen, als auch in Schwenningen angenommen werde. Viele hätten aber noch gar nicht mitbekommen, dass es diese Möglichkeit gebe. Derzeit beteiligen sich zwölf Händler an der Aktion, mit weiteren sei City-Logistik in Verhandlung, berichtet Hönig. Für die Expansion des Geschäfts werden zusätzliche Fahrrad- und E-Auto-Kuriere gesucht. Interessenten können sich direkt auf der Internetseite von City-Logistik melden.