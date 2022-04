Mit einer Feierstunde ist am Mittwochabend der langjährige VS-Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier offiziell verabschiedet worden. Dobmeier prägte das kulturelle Leben in Villingen-Schwenningen in den vergangenen siebzehneinhalb Jahren.

Ein dickes Bussi für Andreas Dobmeier gibt es nach seiner Abschiedsrede von Lebensgefährtin Noemi Lukodi. | Bild: Sprich, Roland

„Dass wir Sie als Kulturamtsleiter gewinnen konnten, kann man nur als Glücksfall bezeichnen“, sagte Oberbürgermeister Jürgen Roth bei dem Empfang im Foyer der Neuen Tonhalle. Dobmeier sei „eher ein kreativer Gestalter als Stadtverwalter gewesen.“ Er habe stets die Initiative ergriffen, Neues geschaffen und Bestehendes hinterfragt.

Mit seiner charmanten, bayrischen Gelassenheit und Optimismus habe er auf besondere Art Gespräch geführt und sehr schnell mögliche Realisierungswege erkannt. „Auch Oberbürgermeister durften ihre Standfestigkeit und Beharrlichkeit genießen“, so Roth.

Im Foyer der Neuen Tonhalle wird der langjährige Kulturamtsleiter von Villingen-Schwenningen, Andreas Dobmeier (vorne, mit Lebensgefährtin Noemi Lokodi) im Kreise zahlreicher Vertreter aus der kommunalen Politik und Kulturszene, am Mittwochnachmittag offiziell verabschiedet. | Bild: Sprich, Roland

Dobmeiers gesamte Verdienste um die VS-Kultur aufzuzählen, war Roth nicht möglich. Als einige wenige Punkte pickte er die Gründung der Musikakademie 2005 heraus, nachdem die städtische Jugendmusikschule ein Jahr zuvor nach heftiger Kritik geschlossen wurde.

Die Stadträtinnen des Kulturausschusses, Katharina Hirt, Birgitta Schäfer, Ulrike Heggen, Ulrike Merkle und Constanze Kaiser, haben Dobmeier eine Torte zum Abschied backen lassen. | Bild: Sprich, Roland

Das Tochterunternehmen der Musikhochschule Trossingen habe sich zu einem Erfolgsmodell entwickelt. Sein großes Steckenpferd seien aber Konzert- und Theaterveranstaltungen gewesen, wo er aufgrund einer großen Bandbreite vom Meisterkonzert bis zum Jugendfestival nahezu jeden VS-Bürger erreicht habe.

Das Klarinettenensemble Klarissma der Musikakademie umrahmt den Empfang musikalisch. | Bild: Sprich, Roland

Als Geschenk überreichte der Oberbürgermeister Andreas Dobmeier ein Kunstwerk des Künstlers Friedemann Hahn.

Andreas Dobmeier wollte eigentlich keine große Sache aus seinem Vorruhestand machen. „Aber jetzt freue ich mich doch“, sagte er angesichts der zahlreichen Gäste aus der Kommunalpolitik und dem städtischen Kulturleben.

Andreas Dobmeier schneidet die Torte persönlich an, die ihm die Mitgliederinnen des Kulturausschusses aus dem Gmeinderat geschenkt haben. | Bild: Sprich, Roland

Er blicke mit großer Dankbarkeit auf die vergangenen Jahre voller vielfältiger und spannender Aufgaben zurück, bei der es auch manche Widerstände zu überwinden galt. Der Bewegungsspielraum, den ihm die zwei während seiner Dienstzeit amtierenden Oberbürgermeister ließen, seien nur durch das Budget begrenzt worden, „was ich bis auf ein Jahr immer eingehalten habe.“

Dank an Mitarbeiter

Dobmeier bedankte sich auch bei seinen Mitarbeitern für deren Einsatz und Ideenreichtum. Mit dem Eintritt in die neue Lebensphase sei er nun gespannt, was das Leben noch so bringt.