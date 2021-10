Villingen-Schwenningen vor 3 Stunden

So stellt sich der neue Kulturchef die Kulturarbeit in VS vor: „Die Bevölkerung muss sich angesprochen fühlen“

Villingen-Schwenningen bekommt im neuen Jahr einen neuen Kulturamtsleiter. Lutz Schwarz kommt aus Magdeburg in den Schwarzwald und sagt dem SÜDKURIER, was er vorhat und was ihm wichtig ist.