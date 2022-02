von sk

In der Nacht auf Donnerstag haben Diebe auf der Bert-Becht-Straße zugeschlagen. Unbekannte stahlen aus einem vor dem Haus Nummer 51 abgestellten BMW Kleidungsstücke und Geld. Dadurch entstand dem Besitzer ein Schaden in Höhe von rund 350 Euro, berichtet die Polizei. Das mit einem schlüssellosen System ausgestattete Auto wies keine Spuren einer gewaltsamen Öffnung auf. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schwenningen unter der Nummer 07720/85000 entgegen.

Diebe überlisten System

Die Polizei weist darauf hin, dass es immer wieder bei Fahrzeugen zu Diebstählen kommt, die mit modernen Keyless-Systemen ausgerüstet sind. Unter der Überschrift „Vorsicht Autodiebe! Schlüssellose Systeme sicher verwenden!“ zeigt die Polizei auf ihren Präventionsseiten www.polizei-beratung.de, wie Diebe das komfortable, aber sicherheitsanfällige System überlisten können – und wie man sich davor schützt.