Villingen-Schwenningen vor 2 Stunden

Das „neue“ Schwarzwald-Baar-Center, ein bald abgerissener Kult-Kiosk und ein Mutter-Sohn-Drogendealerduo – die Woche in Villingen-Schwenningen im Rückblick

Was ist in der ablaufenden Woche in Villingen-Schwenningen passiert? Was war wichtig? Was war kurios? Der SÜDKURIER-Wochenrückblick reflektiert Kalenderwoche 35.