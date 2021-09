Nicht immer gefällt es einem, was man in den Innenstädten so hört. So unterschiedlich die Geschmäcker bei der Musik sind, so schwankt auch die Qualität der auftretenden Künstler. Am Dienstag und Mittwoch konnten Passanten aber wieder einmal einen besonders talentierten Straßenmusiker erleben.

Zu Gast war an beiden Tagen Maik Schirling aus Trossingen, 23 Jahre jung und angestellt bei der Industrie- und Handelskammer (IHK), nur einen Steinwurf entfernt von seiner Bühne. Dort kümmert er sich als Berater um Themen wie Existenzgründung und Unternehmensförderung. In seiner Mittagspause geht der Musiker gerne in die Villinger Innenstadt, um das zu tun, was er in seiner Freizeit am liebsten macht: für Menschen singen und Gitarre spielen.

Vor etwa drei Jahren hat Schirling mit der Straßenmusik angefangen. „Das war ebenfalls in Villingen“, erinnert er sich an seinen allerersten Auftritt. „Ich wollte das einfach mal ausprobieren.“ Seither ist er immer wieder auf der Straße zu hören.

Aber die Straßenmusik ist nur ein Teilbereich seiner musikalischen Aktivitäten. In Rottweil ist er zum Beispiel Mitglied der Band seiner Kirchengemeinde. Auch als Hochzeitssänger und Musiker tritt er gerne auf. Dazu hat er sogar eine eigene Internetseite eingerichtet.

„Musik war schon immer meine Leidenschaft“, sagt er. Aufgewachsen in einer musikalischen Familie, nahm er zwei Jahre lang Gitarrenunterricht. Danach brachte er sich alles selbst bei, beherrscht heute auch das Schlagzeug, den Bass, die E-Gitarre und das Piano. Ein Vollblutmusiker eben.

„Ich glaube, es ist der Traum eines jeden Musikers, einmal von der Musik leben zu können“, sagt er. Bis dahin nutzt er weiter seine Mittagspausen, um vor Publikum die unterschiedlichste Pop-Songs und Balladen vorzutragen. Die Lieder von Musiker Ed Sheeran liegen ihm beispielsweise sehr gut. Vor der SÜDKURIER-Kamera hat er daher auch dessen Hit „Thinking Out Loud“ gespielt.

Video: Fröhlich, Jens

Aber auch deutsche Titel, wie von Wincent Weiss, spielt er gerne. Und das richtig gut, wovon sich Villinger Passanten an zwei Tagen überzeugen konnten.

In den sozialen Medien betreibt Schirling eigene Kanäle (Instagram / Youtube). Auch dort dreht sich alles um seine Musik. Für das kommenden Jahr kann er sich vorstellen, das Abenteuer Casting-Sendung zu wagen. „Wenn ich das angehe, dann versuche ich es bei der Sendung The Voice of Germany.“

Der junge Straßenmusiker kommt gut an bei den Passanten in Villingen. Münze um Münze landet in seinem Gitarrenkoffer. | Bild: Fröhlich, Jens

