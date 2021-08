Die Berufung ist zurückgenommen, damit ist das Urteil des Landgerichts Konstanz rechtskräftig: Der Kiosk an der Brigach in der Nähe des Villinger Bahnhofes muss abgerissen werden. Bei der Stadt laufen schon die Vorbereitungen dafür.

Am 19. August war es dann endgültig besiegelt: Das wirtschaftliche Schicksal von Zeynal Agir und seinem kleinen Kiosk an der Brigach, in der Nähe des Villinger Bahnhofes. Das Gebäude muss abgerissen werden. Auf Kosten von Zeynal Agir. Für den