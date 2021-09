Das Schwarzwald-Baar-Center ist schon etwas in die Jahre gekommen. Bald zieht der Real-Markt aus. Die Investoren wollen aus dem Center nun eine moderne Einkaufsmeile machen. Was genau geplant ist, verrät Center-Manager Klaus Kricks.

Seit fast 21 Jahren gibt es das Schwarzwald-Baar-Center schon in Villingen-Schwenningen im Industriegebiet Herdenen. Am 28. September wurde es im Jahr 2000 eröffnet. Nun steht es vor grundlegenden Veränderungen. Wie es in einer Pressemitteilung des