Seit Mittwochnachmittag, 23. August, läuft am Villinger Bahnhof der Aufzug an Gleis 1 wieder. Der wichtige Lift war wegen Vandalismus einige Wochen außer Betrieb. Doch warum dauerte die Reparatur so lange?

Beschwerliche Reise für Rollstuhlfahrer

Vor allem für Rollstuhlfahrer war der Defekt eine Zumutung. So mussten Rollstuhlfahrer, die die Schwarzwaldbahn in Richtung Offenburg nutzen und daher auf Gleis 2 gelangen mussten, zuerst nach Donaueschingen fahren, dort umsteigen und fuhren wieder zurück.

Oder schwer bepackte Reisende hatten wirklich Mühe, ihr Gepäck entweder hoch- oder hinunterzutragen. Das betraf vor allem die Radtouristen, die im Sommer auch mit schweren Pedelecs unterwegs sind.

Ersatzteil kommt Anfang der Woche

Problematisch war für die Bahn, dass sie lange auf ein wichtiges Ersatzteil warten musste. Nun konnte es seit Anfang der Woche eingebaut werden. Jetzt funktioniert der Aufzug wieder. Ein Reisender hat die Uhrzeit notiert: Es war 15.11 Uhr am Mittwoch.