Villingen vor 59 Minuten Weshalb im Villinger Bahnhof auf einmal das Gleis drei abgebaut wird An den Osterfeiertagen wird der Bahnhof plötzlich zur Baustelle. Die Bahn baut ein Gleis ab. Das sorgt bei den Kunden für Verwunderung.

Das fehlt doch was: Am Gleis drei wird in Villingen beim Bahnhof über Ostern mit Volldampf gebaut. Erst ab Ostersonntag sind Reisende beruhigt. Neue Schwellen werden im Boden verankert, noch fehlen die Schienen. | Bild: Trippl, Norbert